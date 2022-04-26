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Президент Молдовы: В эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну

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Санду отметила, что Кишинев не ведет переговоров с Москвой
Санду отметила, что Кишинев не ведет переговоров с Москвой
Фото: ЕРА

Эскалация ситуации в непризнанном Приднестровье связана с попытками дестабилизации со стороны сил, которые хотят войны. Об этом 26 апреля после заседания Совета безопасности Молдовы заявила президент Майя Санду, сообщает NewsMaker.md.

"По имеющейся сейчас информации, в попытках эскалации ситуации в приднестровском регионе задействованы силы приднестровского региона. Это силы, выступающие за войну, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", – сказала она.

По словам Санду, власти Молдовы собирают и изучают информацию о происходящем.

Издание отмечает, что президент Молдовы заявила о взрывах на аэродроме в Тирасполе, о чем раньше не сообщали "власти" приднестровского региона.

При этом Санду подчеркнула, что прямой связи между Кишиневом и "властью" Приднестровья нет, информацию получают через ОБСЕ, отмечает tv8.md.

Также Санду заявила, что Кишинев не ведет и не планирует никаких переговоров с Москвой.

25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья.

В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремели еще два взрываПо данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

В связи с происходящим Санду созвала Высший совет безопасности Молдовы.

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.

Теги: Россия, Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, война, Москва, аэродром, Кишинев, Тирасполь, президент, безопасность, взрывы, Майя Санду
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