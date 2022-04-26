Президент Молдовы: В эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну

Санду отметила, что Кишинев не ведет переговоров с Москвой Фото: ЕРА

"По имеющейся сейчас информации, в попытках эскалации ситуации в приднестровском регионе задействованы силы приднестровского региона. Это силы, выступающие за войну, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", – сказала она.

По словам Санду, власти Молдовы собирают и изучают информацию о происходящем.

Издание отмечает, что президент Молдовы заявила о взрывах на аэродроме в Тирасполе, о чем раньше не сообщали "власти" приднестровского региона.

При этом Санду подчеркнула, что прямой связи между Кишиневом и "властью" Приднестровья нет, информацию получают через ОБСЕ, отмечает tv8.md.

Также Санду заявила, что Кишинев не ведет и не планирует никаких переговоров с Москвой.

25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья.

В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремели еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

В связи с происходящим Санду созвала Высший совет безопасности Молдовы.