В Одесской области перекрыли мост возле Затоки из-за повреждения. В "Укрзалізниці" сообщили о ракетном ударе оккупантов

Движение по мосту через Днестровский лиман перекрыто из соображений безопасности, отмечается на официальном сайте Одессы Фото: wikipedia.org

"Информацию о том, что это за мост и что случилось, не разглашают в целях безопасности, сообщили в Белгород-Днестровском горсовете", – написал он.

В Одесской области 26 апреля с 12.23 до 13.18 была объявлена воздушная тревога, отмечается на официальном сайте Одессы, который освещает деятельность горсовета.

В его Telegram-канале подчеркивается, что по Одесской области был нанесен ракетный удар.

"Есть поражение моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.

Информацию о ракетном ударе подтвердил в Telegram глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Российские войска продолжают системно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня в 12.36 в результате ракетных обстрелов поврежден железнодорожный мост через Днестровский лиман в Одесской области. Среди железнодорожников пострадавших нет. Подробности позже", – написал он.

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