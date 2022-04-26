В Одесской области перекрыли мост возле Затоки из-за повреждения. В "Укрзалізниці" сообщили о ракетном ударе оккупантов

"Информацию о том, что это за мост и что случилось, не разглашают в целях безопасности, сообщили в Белгород-Днестровском горсовете", – написал он.
В Одесской области 26 апреля с 12.23 до 13.18 была объявлена воздушная тревога, отмечается на официальном сайте Одессы, который освещает деятельность горсовета.
В его Telegram-канале подчеркивается, что по Одесской области был нанесен ракетный удар.
"Есть поражение моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.
Информацию о ракетном ударе подтвердил в Telegram глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.
"Российские войска продолжают системно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Сегодня в 12.36 в результате ракетных обстрелов поврежден железнодорожный мост через Днестровский лиман в Одесской области. Среди железнодорожников пострадавших нет. Подробности позже", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала войны 24 февраля Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области.
23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.
По словам Братчука, оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и области.