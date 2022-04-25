Арестович: Есть ощущение, что РФ хочет закончить войну против Украины без авиации. Что же, поможем им

"Подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и уже третий самолет за сутки, – сказал советник руководителя ОПУ. – Я так понимаю, что российское руководство хочет закончить эту войну без авиации как таковой. Что же, поможем им".

По данным Генштаба ВСУ на 25 апреля, потери среди личного состава российской армии в войне против Украины, которая началась 24 февраля, достигли около 21,9 тыс. человек. Кроме того, оккупанты потеряли 181 самолет, 154 вертолета, 201 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)