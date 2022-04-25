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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: Есть ощущение, что РФ хочет закончить войну против Украины без авиации. Что же, поможем им

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 181 самолет
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 181 самолет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупационные войска могут завершить войну против Украины без авиации. Такое мнение 25 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, выразил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и уже третий самолет за сутки, – сказал советник руководителя ОПУ. – Я так понимаю, что российское руководство хочет закончить эту войну без авиации как таковой. Что же, поможем им".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/723392805333821/

По данным Генштаба ВСУ на 25 апреля, потери среди личного состава российской армии в войне против Украины, которая началась 24 февраля, достигли около 21,9 тыс. человек. Кроме того, оккупанты потеряли 181 самолет, 154 вертолета, 201 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, авиация, Алексей Арестович, советник, самолеты, война России против Украины, Офис президента Украины, брифинг, потери России
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