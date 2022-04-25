В Харьковской области ВСУ сбили российский самолет Су-34

"По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ его называют "спецоперацией".

По состоянию на утро 25 апреля, по данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов составили около 21,9 тыс. личного состава, а также 884 танка, 181 самолет, 154 вертолета и 201 беспилотник оперативно-тактического уровня.