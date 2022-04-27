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ВОЙНА В УКРАИНЕ

26 апреля в украинском небе уничтожены семь объектов российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

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Цели сбивали зенитно-ракетные войска ВСУ
Цели сбивали зенитно-ракетные войска ВСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

За сутки 26 апреля украинские военные сбили семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом проинформировало в Facebook командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил, Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины поразили по меньшей мере семь воздушных целей: один самолет (Су-25), один вертолет (Ка-52), две крылатые ракеты, три БПЛА оперативно-тактического уровня (предположительно, "Орлан-10")", – говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что "военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины".

"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения российские оккупанты несут существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/361376296030325

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вертолет Ка-52 был сбит в Харьковской области.

Контекст:

Масштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 26 апреля, украинские военные сбили 184 самолета и 154 вертолета оккупантов, потери среди личного состава российской армии превысили 22,1 тыс. военных.

Теги: Россия, война, самолет, оккупация, авиация, вооружение, вертолет, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, потери России, российские оккупанты
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