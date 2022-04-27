26 апреля в украинском небе уничтожены семь объектов российских оккупантов – Воздушные силы ВСУ

"За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил, Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины поразили по меньшей мере семь воздушных целей: один самолет (Су-25), один вертолет (Ка-52), две крылатые ракеты, три БПЛА оперативно-тактического уровня (предположительно, "Орлан-10")", – говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что "военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины".

"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения российские оккупанты несут существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вертолет Ка-52 был сбит в Харьковской области.