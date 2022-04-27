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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жительница Бучи: Россияне вывели мужа на улицу, поставили на колени и из автомата выстрелили в голову. Ничего не объясняя. Молча

Абрамова: Когда в тебя целятся из автомата, это страшно, такого никому не пожелаешь. Непередаваемый ужас
Абрамова: Когда в тебя целятся из автомата, это страшно, такого никому не пожелаешь. Непередаваемый ужас
Фото из семейного архива

В интервью изданию "ГОРДОН" жительница Бучи Ирина Абрамова рассказала, как российские военные вели себя по отношению к украинцам во время оккупации части Киевской области.

"Муж побежал тушить пожар в доме, мой отец – следом за ним. Им не позволили. С Олега сняли верхнюю одежду. Он был в свитерках и легкой курточке. Он в армии не служил, наколок у него не было, оружия в руках не держал. Отец все повторял: "Хлопцы, что вы делаете?" А они просто вывели Олега на улицу, поставили на колени и из автомата выстрелили в голову. Ничего не объясняя. Молча. Я выбежала через мгновение после выстрела. У него из уха кровь толчками выходила. Сердце еще билось. Крови было очень много", – рассказала Абрамова.

Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось. Полный текст интервью

По ее словам, российские военные угрожали ей и ее отцу. При этом говорил с ними только старший, трое бойцов лет 20-ти все время молчали. 

"Я кричала, просила, чтобы меня тоже убили. Они совершенно равнодушно наблюдали. Они нас все время на мушке держали. Когда в тебя целятся из автомата, это страшно, такого никому не пожелаешь. Непередаваемый ужас. Три или четыре раза ко мне подходил старший и наставлял на меня автомат – вероятно размышлял. А потом сказал: "Я женщин не убиваю". И добавил, чтобы мы с отцом сваливали, иначе и нас пристрелят", – сообщила Абрамова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Буча находится в 30 километрах на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее все еще будут уточнять", – сказал мэр и уточнил, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, Киевская область, вторжение, Буча, российская агрессия, война России против Украины, российские военные
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