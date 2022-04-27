Жительница Бучи: Россияне вывели мужа на улицу, поставили на колени и из автомата выстрелили в голову. Ничего не объясняя. Молча

Абрамова: Когда в тебя целятся из автомата, это страшно, такого никому не пожелаешь. Непередаваемый ужас Фото из семейного архива

"Муж побежал тушить пожар в доме, мой отец – следом за ним. Им не позволили. С Олега сняли верхнюю одежду. Он был в свитерках и легкой курточке. Он в армии не служил, наколок у него не было, оружия в руках не держал. Отец все повторял: "Хлопцы, что вы делаете?" А они просто вывели Олега на улицу, поставили на колени и из автомата выстрелили в голову. Ничего не объясняя. Молча. Я выбежала через мгновение после выстрела. У него из уха кровь толчками выходила. Сердце еще билось. Крови было очень много", – рассказала Абрамова.

Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось. Полный текст интервью

По ее словам, российские военные угрожали ей и ее отцу. При этом говорил с ними только старший, трое бойцов лет 20-ти все время молчали.

"Я кричала, просила, чтобы меня тоже убили. Они совершенно равнодушно наблюдали. Они нас все время на мушке держали. Когда в тебя целятся из автомата, это страшно, такого никому не пожелаешь. Непередаваемый ужас. Три или четыре раза ко мне подходил старший и наставлял на меня автомат – вероятно размышлял. А потом сказал: "Я женщин не убиваю". И добавил, чтобы мы с отцом сваливали, иначе и нас пристрелят", – сообщила Абрамова.

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