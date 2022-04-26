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Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось

Олегу Абрамову было всего 40 лет
Олегу Абрамову было всего 40 лет
Фото из семейного архива
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Ирине Абрамовой 48 лет. Она родилась и выросла в Буче, жила в доме своих родителей недалеко от перекрестка улиц Яблунской и Вокзальной, последние 17 лет – вместе со своим мужем Олегом. Когда пришли российские военные семья не смогла уехать и пережила все ужасы оккупации. В интервью изданию "ГОРДОН" Абрамова рассказала, как оккупанты сожгли родительский дом, расстреляли мужа, а ее в одном халате и домашних тапочках вместе с пожилым отцом выгнали на улицу.

Олег лежал раздетый. Перед тем как убить, у него отобрали телефон и куртку. Вот ее россияне забрали. Не побрезговали

– Ирина, как для вас началась российская оккупация?

– 24 февраля муж, как всегда, проснулся в пять утра и поехал на работу в Киев. Он был сварщиком в крупной компании и всегда хорошо зарабатывал. Я спала. В семь утра он позвонил и сказал, чтобы я не выходила на улицу: "Бомбят. Я еду домой". Я, конечно же, вышла и услышала отдаленные звуки, грохот. В девять он вернулся. Мы успели сходить на рынок. Но уже были слышны взрывы и виден дым со стороны аэродрома в Гостомеле.

– Вы обсудили, что делать дальше?

– Мы не думали, что они к нам придут и будут нас убивать. Думали, все обойдется. Нам было некуда и не на чем уехать. Поэтому даже про это и речи не шло.

27 февраля после того, когда здесь, в Буче, был бой, мы задумались об отъезде. Спрашивали соседей, но не нашли места. Так и остались.

– А ваши родные?

– Один брат с семьей смог эвакуироваться с маленьким ребенком еще 25 февраля – у них была машина. А мои отец и двоюродный брат остались тут вместе с нами. Мы жили под постоянным обстрелом: и днем, и ночью. Постоянно обстреливали Ирпень. Страшно было очень. Ни воды, ни света, ни газа, ни связи. Мы все это время оставались дома. Как могли, прятались.

Пятого марта к нам пришли. Оккупанты выбили калитку и бросили две гранаты во двор. Дом загорелся. Началась пальба по окнам и дверям. Мы быстро перебежали в ту часть дома, где жил отец. Муж ползком пробрался, вышел к ним и сказал: "Мы мирные жители, не стреляйте". Нас заставили следом за ним выйти с поднятыми руками. Сказали: "Мы русские, пришли вас освобождать". В это время повалил дым, в доме разгорался пожар. Муж и отец хотели попробовать затушить. Меня русские не пустили.

– Сколько их было?

– Четверо. Трое совсем молодых, лет по 20, и один, вероятно, старший по званию – лет 30-35. Похоже, это были кадыровцы – специфический акцент. Они были безбородые, но характерная внешность – черненькие.

– Почему они решили убить вашего мужа?

– Столько времени прошло... Я просто не понимаю. Он побежал тушить пожар в доме, мой отец – следом за ним. Им не позволили. С Олега сняли верхнюю одежду. Он был в свитерках и легкой курточке. Он в армии не служил, наколок у него не было, оружия в руках не держал.

Отец все повторял: "Хлопцы, что вы делаете"? А они просто вывели Олега на улицу, поставили на колени и из автомата выстрелили в голову. Ничего не объясняя. Молча. Я выбежала через мгновение после выстрела. У него из уха кровь толчками выходила. Сердце еще билось. Крови было очень много.

Я кричала, просила, чтобы меня тоже убили. Они совершенно равнодушно наблюдали. В тот момент я не хотела жить. Я, в принципе, и сейчас не очень хочу. Они нас все время на мушке держали. Когда в тебя целятся из автомата, это страшно, такого никому не пожелаешь. Непередаваемый ужас. Три или четыре раза ко мне подходил старший и наставлял на меня автомат – вероятно размышлял. А потом сказал: "Я женщин не убиваю". И добавил, чтобы мы с отцом сваливали иначе и нас пристрелят.

– Кто именно это говорил?

– Трое, что помоложе, все время молчали. Говорил только старший.

– А кто выстрелил в вашего мужа?

– Главный держал меня во дворе. Еще один оставался с отцом во дворе. А двое парней увели моего мужа. Когда раздался выстрел, старший пошел на улицу и я выбежала следом.

– Вы смогли забрать тело мужа?

– Нет. Он лежал на улице месяц. Через три-четыре дня после убийства мой отец попробовал подойти к дому. Его не подпустили близко. Сказали, еще раз подойдет, застрелят. Дескать, дом сгорел, там блок-пост. Мы даже не знали все это время, что с телом. Только когда город освободили смогли прийти к дому.

Я, как узнала, что их уже нет, сразу побежала. Олег так и лежал на улице. Вокруг было очень много убитых людей, расстрелянных. Они правда были одеты, а Олег лежал раздетый. Перед тем как убить, у него отобрали телефон и куртку. Было холодно и на нем в тот день был свитерок, кофточка и курточка на замочке. Вот ее россияне забрали. Не побрезговали... Я ее так и не нашла. 

Даже точно не могу сказать когда это было, наверное 30 марта мы смогли подойти. Мы положили тело на пленку и затащили во двор.

С соседями, знакомыми, с кем ни говорю, все опасаются, что они могут вернуться. Мы больше такого не переживем

– Как оккупанты к местному населению относились?

– Когда Олега убили, нас с отцом просто выставили. Наш дом полностью сгорел. Я как была в халате и шлепках, так и осталась. Мы пошли к знакомым, там почти месяц прожили до самого освобождения.

Все это время воды не было. И отец со своим знакомым ходили к ближайшему колодцу. В один день, когда они пошли, по ним без предупреждения открыли огонь. Стреляли по ногам и кричали: "Какого хрена вы здесь ходите?" Поставили на колени, подняли руки, потребовали документы телефоны. Они сказали: "У нас ничего нет, все забрали". Им запретили к колодцу приближаться. Не давали нам воды. Потом сказали, что по улицам можно ходить только женщинам. Если мужчину увидят на улице, расстреляют. И тогда мы уже стали за водой ходить. По улицам лежало множество убитых людей – мужчин, женщин. Не жалели никого.

– Как у вас было с продуктами?

– Мы люди запасливые – в погребах картошка, консервация, какая-то крупа. Вот так на костре что-то варили.

– Помните, как вы узнали про освобождение города?

– После того, как нам запретили подходить к колодцу, мы нашли другое место, где брать воду, – во дворе у одной женщины. В тот день я пошла за водой, а она говорит: "Вы слышите, как тихо? Ночью было тихо, утром тихо. Подозрительно"... До этого же стреляли беспрестанно. А вечером, когда я пошла за водой, она говорит: "Вы знаете, войска ответили. Их здесь нет". И тогда мы с отцом сразу побежали к дому. Но и наших войск пока не было.

– Где вы сейчас находитесь?

– Мы перебрались ближе к дому. У меня есть тетя. Она выехала, а дядя остался. Их дом на удивление уцелел. Вот тут и живу. Волонтеры, спасибо им большое, приезжали, привезли одежду, продукты, лекарства, воду. Было сразу очень много помощи.

– Убийство вашего мужа зарегистрировали?

– Когда уже зашли украинские военные, приехали ребята и забрали тело на экспертизу. Мы долго выясняли где оно. Потом узнали, что в Белой церкви. Помог начальник мужа, поехал забрал тело, и вот 12 апреля мы его только похоронили. Недавно приезжали международные эксперты, я давала показания. Сейчас занимаюсь восстановлением документов, написала заявление в полицию. Все ведь в доме сгорело...

Я много думала о произошедшем. Знаете, они просто уничтожают нас, украинцев и все. Какая военная инфраструктура? Первое, что россияне сделали – разгромили системы подачи газа, воды, электричества, магазины и больницы, людей убивали. Просто, чтобы мы здесь не могли жить. Я очень хочу, чтобы этот кошмар поскорее закончился, чтобы людей перестали убивать. Но к сожалению, все еще продолжается. С соседями, знакомыми, с кем ни говорю, все опасаются, что россияне могут вернуться. Мы больше такого не переживем.

Теги: Россия, Киев, Украина, взрыв, убийство, война, Гостомель, военные, аэродром, Буча, обстрелы, война России против Украины, женщины, интервью, войска, русские, российские военные
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