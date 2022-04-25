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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усиливают свою ПВО и пытаются помешать поставкам военной помощи Украине – Генштаб ВСУ

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Враг перемещает из РФ в Украину дополнительные зенитные комплексы, отметили в ВСУ
Враг перемещает из РФ в Украину дополнительные зенитные комплексы, отметили в ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские войска, которые вторглись в Украину, пытаются помешать поставкам украинцам "военно-технической помощи" и одновременно усиливают свою противовоздушную оборону. Об этом 25 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что именно для этого оккупанты "концентрируют удары по железнодорожным узлам" Украины.

"Противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны дальнего действия за счет перемещения с территории Российской Федерации дополнительных зенитных ракетных комплексов, пытается создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/302697315376687

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина больше не просит НАТО закрыть небо над украинской территорией, так как сама способна это сделать благодаря оружию, которое поступает от партнеров.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

22 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.

Теги: Россия, оружие, война, Генштаб ВСУ, оккупация, вооружение, железная дорога, агрессия, ПВО, боеприпасы, вторжение, ВСУ, война России против Украины, бомбардировщики, корабли, российские оккупанты
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