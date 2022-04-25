Оккупанты усиливают свою ПВО и пытаются помешать поставкам военной помощи Украине – Генштаб ВСУ

Враг перемещает из РФ в Украину дополнительные зенитные комплексы, отметили в ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook

"Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок. Пытаются разрушить пути поставок военно-технической помощи от государств-партнеров", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что именно для этого оккупанты "концентрируют удары по железнодорожным узлам" Украины.

"Противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны дальнего действия за счет перемещения с территории Российской Федерации дополнительных зенитных ракетных комплексов, пытается создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники", – объяснили в ВСУ.

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24 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина больше не просит НАТО закрыть небо над украинской территорией, так как сама способна это сделать благодаря оружию, которое поступает от партнеров.