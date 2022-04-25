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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Три ракеты оккупантов попали в железнодорожную инфраструктуру Ровенской области, движение поездов возобновлено – глава ОВА

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Коваль сообщил, что приехал на место обстрела, жертв нет
Коваль сообщил, что приехал на место обстрела, жертв нет
Фото: rv.gov.ua

Российские войска 25 апреля обстреляли Здолбуновский район Ровенской области, три ракеты оккупантов попали в железнодорожную инфраструктуру.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"Приехал на место происшествия. Жертв нет. Один работник имеет легкое повреждение. Также повреждены 20 близлежащих домов, разбиты окна и крыши... Оцениваются убытки", – рассказал Коваль.

Он отметил, что движение пассажирских поездов возобновлено.

В то же время Коваль призвал жителей Ровенской области "не распространять видео или фото поврежденных объектов".

https://www.facebook.com/koval8/videos/3306955549534873/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 25 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по территории Львовской, Винницкой и Ровенской областей. Кроме того, российские военные обстреляли Коростень (Житомирская область) и Умань (Черкасская область).

В двух населенных пунктах Золочевского района начались пожары, отмечал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он рассказал, что россияне обстреляли подстанцию железнодорожной станции Красное. В результате ракетного удара оккупантов по Жмеринке и Козятину есть погибшие и раненые, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

В "Укрзалізниці" отметили, что в течение часа 25 апреля оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, в результате чего было задержано 19 пассажирских поездов.

Теги: Россия, Украина, Ровенская область, железная дорога, жертвы, поезда, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, инфраструктура, Ровенская ОГА, Виталий Коваль, российские военные, происшествие, российские оккупанты
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