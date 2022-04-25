Оккупанты нанесли ракетный удар по Коростеню и Умани

"В 8.30 ближе к железнодорожному району произошел взрыв ракеты. Пока выясняем детали. Информации о погибших нет... Более конкретную информацию будем иметь позже", – сказал Москаленко.
Утром 25 апреля система противовоздушной обороны сработала в Умани Черкасской области, сообщила в комментарии Общественному мэр Ирина Плетнева. По ее словам, никаких повреждений городских объектов нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 25 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Львовской, Винницкой и Ровенской областей.
В двух населенных пунктах Золочевского района начались пожары, отмечал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он рассказал, что россияне обстреляли подстанцию железнодорожной станции Красное. В результате ракетного удара оккупантов по Жмеринке и Козятину есть погибшие и раненые, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
В "Укрзалізниці" сообщили, что в течение часа 25 апреля оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, в результате чего было задержано 19 пассажирских поездов.