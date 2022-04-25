Оккупанты нанесли ракетный удар по Коростеню и Умани

"В 8.30 ближе к железнодорожному району произошел взрыв ракеты. Пока выясняем детали. Информации о погибших нет... Более конкретную информацию будем иметь позже", – сказал Москаленко.

Утром 25 апреля система противовоздушной обороны сработала в Умани Черкасской области, сообщила в комментарии Общественному мэр Ирина Плетнева. По ее словам, никаких повреждений городских объектов нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)