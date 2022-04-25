В результате ракетного удара оккупантов по Винницкой области есть погибшие и раненые – глава ОВА

"Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами – город Жмеринка, город Козятин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры, – сказал чиновник. – К сожалению, есть погибшие, раненые. Ведутся спасательные работы подразделениями ГСЧС в Винницкой области. На месте работают СБУ и Нацполиция. Подробности расскажу позже".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 25 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Львовской, Винницкой и Ровенской областей. В двух населенных пунктах в Золочевском районе начались пожары, отмечал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он рассказал, что оккупанты обстреляли подстанцию железнодорожной станции Красное.

В "Укрзалізниці" сообщили, что в течение часа 25 апреля оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в Украине, в результате чего было задержано 19 пассажирских поездов.