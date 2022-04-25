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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты требуют, чтобы жители Великой Александровки покинули поселок – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, оккупанты занимаются мародерством
По данным Генштаба, оккупанты занимаются мародерством
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты выгоняют жителей из поселка Великая Александровка Херсонской области. Об этом 25 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Великая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация", – говорится в сообщении.

Украинские военные располагают данными о действиях захватчиков и в других регионах, часть которых оккупирована россиянами.

"На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ продолжается проведение фильтрационных мероприятий. На временно захваченных территориях Харьковской и Луганской областей оккупанты занимаются мародерством, воровством и грабежом местного населения. Особое внимание уделяется "изъятию" алкогольных напитков и продуктов питания", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/302697315376687

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Великая Александровка находится примерно в 50 км от Кривого Рога и в 90 км от Николаева.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.

Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Херсонская область, алкоголь, продукты, эвакуация, Александровка, вторжение, ВСУ, мародеры, война России против Украины, питание, российские оккупанты
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