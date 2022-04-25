В Херсонской области оккупанты требуют, чтобы жители Великой Александровки покинули поселок – Генштаб ВСУ

"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Великая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация", – говорится в сообщении.

Украинские военные располагают данными о действиях захватчиков и в других регионах, часть которых оккупирована россиянами.

"На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Энергодар, сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ продолжается проведение фильтрационных мероприятий. На временно захваченных территориях Харьковской и Луганской областей оккупанты занимаются мародерством, воровством и грабежом местного населения. Особое внимание уделяется "изъятию" алкогольных напитков и продуктов питания", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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Великая Александровка находится примерно в 50 км от Кривого Рога и в 90 км от Николаева.