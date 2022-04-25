Оккупанты похитили главу Софиевской общины Запорожской области

"Похитили работники новосозданной оккупационной полиции Бердянского района", – отметила она.
Женщина попросила помочь вернуть сына.
24 апреля Захаревич опубликовал в Facebook поздравление с Пасхой.
"Желаю вам крепкого здоровья, душевной чистоты, гармонии и спокойствия. Пусть светлая Пасха принесет долгожданную радость победы нашей неньке Украине. Победы, света над тьмой, добра над злом, жизни над смертью!" – написал глава общины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорила, что Россия удерживает в плену 1 тыс. мирных граждан Украины и около 700 военнослужащих.
Глав двух общин Запорожской области – Новоуспеновской и Кирилловской – освободили из плена российских оккупантов.