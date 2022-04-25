Оккупанты похитили главу Софиевской общины Запорожской области

"Похитили работники новосозданной оккупационной полиции Бердянского района", – отметила она.

Женщина попросила помочь вернуть сына.

24 апреля Захаревич опубликовал в Facebook поздравление с Пасхой.

"Желаю вам крепкого здоровья, душевной чистоты, гармонии и спокойствия. Пусть светлая Пасха принесет долгожданную радость победы нашей неньке Украине. Победы, света над тьмой, добра над злом, жизни над смертью!" – написал глава общины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)