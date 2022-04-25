Из плена освободили голов двух общин Запорожской области – Кличко

Сеника и Малеева освободили из плена Фото: novouspenivska.gromada.org.ua; Кирилівська об'єднана територіальна громада / Facebook

"Иван Сеник, голова Новоуспеновского сельского совета, был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общества, даже в условиях оккупации", – отметил Кличко.

Голова Кирилловского поселкового совета Иван Малеев был похищен российскими военными со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов по поводу сотрудничества, добавил киевский мэр.

По словам Кличко, еще восемь украинских мэров продолжают находиться в плену у оккупантов, их судьба остается неизвестной.

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