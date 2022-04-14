Оккупанты выкрали жителя Запорожской области, а после завладели его автобилем и $40 тыс.

У жителя пгт Каменка под угрозами забрали $40 тыс. и Nissan Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

В пгт Каменка террористы лишили свободы местного жителя 1971 года рождения.

"Под угрозой применения насилия завладели денежными средствами в сумме $40 тыс. и автомобилем Nissan X-trail", – рассказал Ткачук.

В Бердянске оккупанты проникли в помещение гериатрический пансионата и похитили директора учреждения.

"Поступила информация, что 11 апреля в обеденное время военные РФ, в центральной части Бердянска задержали инспектора по реагированию патрульной полиции Бердянского РУП, старшего лейтенанта полиции, которого вывезли в неизвестном направлении, до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно", – отметил пресс-секретарь.

По его словам, россияне продолжают заниматься мародерством. В Пологах они незаконно завладели двумя автобусами "ПАЗ", которые стояли в частном дворе. В Мелитопольском районе они угнали автомобиль "Рено Кенго".

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