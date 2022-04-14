"Мой "трактор" спокойно машину переезжает". Оккупант похвастался зверствами в Киевской области

"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает", – признался оккупант, стоявший под Киевом.
На вопрос собеседника, с какой скоростью надо ехать, он ответил: "Я еб...шил где-то 40 км/час. Перелетел, дай бог! Думал, обратно на колеса не встанет".
В СБУ подчеркнули, что о зверствах россиян в Украине свидетельствуют многочисленные перехваты их разговоров. Служба безопасности открыла 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Мэр города Анатолий Федорчук заявлял, что около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.