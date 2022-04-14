"Мой "трактор" спокойно машину переезжает". Оккупант похвастался зверствами в Киевской области

"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает", – признался оккупант, стоявший под Киевом.

На вопрос собеседника, с какой скоростью надо ехать, он ответил: "Я еб...шил где-то 40 км/час. Перелетел, дай бог! Думал, обратно на колеса не встанет".

В СБУ подчеркнули, что о зверствах россиян в Украине свидетельствуют многочисленные перехваты их разговоров. Служба безопасности открыла 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)