В оккупированном Мелитополе похитили почетного консула Болгарии – мэр

По словам Федорова, похищения на временно оккупированных территориях носят массовый характер.
"Моих коллег по всей стране похитили более 50. Более чем 29 сегодня находятся в тюрьмах у оккупантов. А что касается активистов, бизнесменов, то это для оккупантов обычная практика. Они похищают всех, у кого есть свое мнение, у кого есть патриотические настроения. Сегодня это обычная практика... Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили даже почетного консула Болгарии", – заявил мэр.
Обновлено в 12.12. Позже в МИД Болгарии заявили, что почетного консула страны Сергея Жилева не похищали, он находится в безопасности в своем доме.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.
12 марта депутат горсовета Мелитополя Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).
13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.
16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяла на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Федоров рассказал, что оккупанты требовали от него подписать заявление об увольнении и еще ряд документов, а также дать команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".
Президент Украины наградил Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени.