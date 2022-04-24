В оккупированном Мелитополе похитили почетного консула Болгарии – мэр

По словам Федорова, похищения на временно оккупированных территориях носят массовый характер.

"Моих коллег по всей стране похитили более 50. Более чем 29 сегодня находятся в тюрьмах у оккупантов. А что касается активистов, бизнесменов, то это для оккупантов обычная практика. Они похищают всех, у кого есть свое мнение, у кого есть патриотические настроения. Сегодня это обычная практика... Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили даже почетного консула Болгарии", – заявил мэр.

Обновлено в 12.12. Позже в МИД Болгарии заявили, что почетного консула страны Сергея Жилева не похищали, он находится в безопасности в своем доме.

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