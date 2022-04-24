В МИД Болгарии заявили, что почетного консула страны в оккупированном Мелитополе не похищали

В МИД страны заявили, что почетного консула Сергея Жилева не похищали, он сейчас находится в безопасности в своем доме.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров заявил о похищении почетного консула Болгарии.

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.

12 марта депутат горсовета Мелитополя Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться оккупантам (ей уже сообщили о подозрении в госизмене).

13 марта Мелитопольский горсовет на внеочередной сессии принял обращение, в котором указал, что город является украинской территорией, и осудил коллаборантов. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к коллаборантам, заявил, что они подписывают себе приговор.

16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента сообщили, что политика обменяла на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.