"Взяли выжженную землю". Российские оккупанты захватили Новотошковское

"Захватывать там было нечего. Российские войска взяли выжженную землю Новотошковского", – написал Гайдай.

По его словам, враг долгое время уничтожал населенный пункт, нанося авиаудары.

"За другие населенные пункты Горской общины продолжаются бои, тактика у врага та же – все "ровняют с землей", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Гайдай 19 апреля говорил, что в Луганской области остается еще 70 тыс. человек. В некоторых городах эвакуация уже невозможна.