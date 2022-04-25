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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заявили о начале работы в Мариуполе "полиции ДНР" и требуют явиться бывших полицейских города – мэрия

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Оккупанты открыли в городе четыре "райотдела полиции"
Оккупанты открыли в городе четыре "райотдела полиции"
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты заявили о начале работы в Мариуполе Донецкой области так называемой полиции "ДНР". Об этом в Telegram 25 апреля сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты открыли в городе четыре "райотдела полиции".

Помимо этого, они требуют от бывших сотрудников полиции явиться в "райотделы".

"Бывшие работники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области (аттестованные и вольнонаемные) обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации вне зависимости от намерений дальнейшего прохождения службы в ОВД ДНР", – говорится в сообщении оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

Теги: Россия, полиция, Мариуполь, ДНР, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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