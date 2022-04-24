"Взять мешки и ехать на драмтеатр". Оккупанты вывозят тела погибших в Мариуполе и сваливают их в траншею в селе Мангуш – Андрющенко

Драмтеатр был уничтожен россиянами 16 марта, в нем прятались люди Фото: Maxar Technologies / Twitter

Он выложил видео разбора завалов и аудиозапись разговора похоронной команды. Слышно, как мужчина спрашивает, куда направлять трактор для перевозки погибших. Женщина отвечает: "Взять мешки и ехать на драмтеатр, как приняли?" Более полную версию записи опубликовал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. В настоящее время идет зачистка завалов драматического театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в село Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею", – написал Андрющенко.

По информации советника мэра, сбором и вывозом тел погибших мариупольцев занимаются приехавшие работники так называемого МЧС "ДНР", так как местные жители отказались это делать.

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018–2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне снова превратили центр Мариуполя в кладбище. Нет слов. Только злость!" – подытожил Андрющенко.

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Драматический театр был уничтожен 16 марта в результате очередной бомбардировки россиян в Мариуполе. На тот момент в нем скрывались от обстрелов местные жители.

После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки Maxar Technologies показывают, что возле театра были большие надписи "Дети".

Точное количество погибших в результате удара по театру до сих пор неизвестно, по словам очевидцев, жертв не менее 300.