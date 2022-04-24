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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Взять мешки и ехать на драмтеатр". Оккупанты вывозят тела погибших в Мариуполе и сваливают их в траншею в селе Мангуш – Андрющенко

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Драмтеатр был уничтожен россиянами 16 марта, в нем прятались люди
Драмтеатр был уничтожен россиянами 16 марта, в нем прятались люди
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Российские оккупанты собирают тела погибших под завалами драматического театра в осажденном Мариуполе и сваливают их в огромную братскую могилу в районе села Мангуш. Об этом 23 апреля сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Он выложил видео разбора завалов и аудиозапись разговора похоронной команды. Слышно, как мужчина спрашивает, куда направлять трактор для перевозки погибших. Женщина отвечает: "Взять мешки и ехать на драмтеатр, как приняли?" Более полную версию записи опубликовал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. В настоящее время идет зачистка завалов драматического театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в село Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею", – написал Андрющенко.

По информации советника мэра, сбором и вывозом тел погибших мариупольцев занимаются приехавшие работники так называемого МЧС "ДНР", так как местные жители отказались это делать.

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018–2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне снова превратили центр Мариуполя в кладбище. Нет слов. Только злость!" – подытожил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Драматический театр был уничтожен 16 марта в результате очередной бомбардировки россиян в Мариуполе. На тот момент в нем скрывались от обстрелов местные жители.

После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки Maxar Technologies показывают, что возле театра были большие надписи "Дети".

Точное количество погибших в результате удара по театру до сих пор неизвестно, по словам очевидцев, жертв не менее 300.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

Теги: театр, Мариуполь, похороны, война России против Украины, Мангуш, погибшие, могила, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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