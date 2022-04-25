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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обзванивают людей, выехавших из Мариуполя, и требуют вернуться в город – Денисова

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С 13 марта из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию смогли эвакуироваться более 100 тыс. человек
С 13 марта из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию смогли эвакуироваться более 100 тыс. человек
Фото: ЕРА

Российские оккупанты обзванивают людей, выехавших из Мариуполя Донецкой области, и требуют вернуться в город. Об этом 25 апреля в Facebook заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В Мариуполе оккупанты вместе с коллаборантами пытаются создавать в городе иллюзию "восстановления и улучшения". Рашисты объявили о создании зоны "безопасного компактного расселения" для мариупольцев, выехавших из города из-за потери жилья и временно проживающих на побережье. Оккупанты хотят расселять их в Приморском районе Мариуполя, в районе поселка моряков в уцелевших частных домах. В одно здание планируют заселять по пять-шесть семей по принципу общежития. Сейчас оккупанты активно обзванивают жителей, в том числе выехавших в Запорожье и другие регионы Украины с требованием вернуться в Мариуполь", – отметила Денисова.

Она подчеркнула, что действия РФ в Мариуполе являются геноцидом украинского народа в соответствии со ст. 6 Римского устава Международного уголовного суда.

"Призываю комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине. Прошу международное сообщество предоставить Украине летальное оружие для освобождения всей территории Украины от рашистской армии!" – написала омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/528116675336276

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

В этот же день мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что с 13 марта из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию смогли эвакуироваться более 100 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Людмила Денисова, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты
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