Российские оккупанты обзванивают людей, выехавших из Мариуполя, и требуют вернуться в город – Денисова

С 13 марта из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию смогли эвакуироваться более 100 тыс. человек Фото: ЕРА

"В Мариуполе оккупанты вместе с коллаборантами пытаются создавать в городе иллюзию "восстановления и улучшения". Рашисты объявили о создании зоны "безопасного компактного расселения" для мариупольцев, выехавших из города из-за потери жилья и временно проживающих на побережье. Оккупанты хотят расселять их в Приморском районе Мариуполя, в районе поселка моряков в уцелевших частных домах. В одно здание планируют заселять по пять-шесть семей по принципу общежития. Сейчас оккупанты активно обзванивают жителей, в том числе выехавших в Запорожье и другие регионы Украины с требованием вернуться в Мариуполь", – отметила Денисова.

Она подчеркнула, что действия РФ в Мариуполе являются геноцидом украинского народа в соответствии со ст. 6 Римского устава Международного уголовного суда.

"Призываю комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине. Прошу международное сообщество предоставить Украине летальное оружие для освобождения всей территории Украины от рашистской армии!" – написала омбудсмен.

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