Российские оккупанты обзванивают людей, выехавших из Мариуполя, и требуют вернуться в город – Денисова

"В Мариуполе оккупанты вместе с коллаборантами пытаются создавать в городе иллюзию "восстановления и улучшения". Рашисты объявили о создании зоны "безопасного компактного расселения" для мариупольцев, выехавших из города из-за потери жилья и временно проживающих на побережье. Оккупанты хотят расселять их в Приморском районе Мариуполя, в районе поселка моряков в уцелевших частных домах. В одно здание планируют заселять по пять-шесть семей по принципу общежития. Сейчас оккупанты активно обзванивают жителей, в том числе выехавших в Запорожье и другие регионы Украины с требованием вернуться в Мариуполь", – отметила Денисова.
Она подчеркнула, что действия РФ в Мариуполе являются геноцидом украинского народа в соответствии со ст. 6 Римского устава Международного уголовного суда.
"Призываю комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине. Прошу международное сообщество предоставить Украине летальное оружие для освобождения всей территории Украины от рашистской армии!" – написала омбудсмен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
В этот же день мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что с 13 марта из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию смогли эвакуироваться более 100 тыс. человек.