  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается

Тарабарова: Нас приняли совсем незнакомые люди, которые для нас уже стали родными Фото: tarabarova / Instagram

"Нас приняли совсем незнакомые люди, которые для нас уже стали родными. Это семья, которая отдала нам свою квартиру. Мы не были знакомы вообще до войны. Она отдала нам квартиру, не берет с нас оплату, помогает иногда с едой, подгузниками. Нам повезло", – рассказала она.

По словам певицы, в этой квартире, включая их с мужем, сейчас проживает шесть взрослых, двое детей и две собаки.

"Мы учимся быть родственниками. Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело, признаюсь честно. У каждого свои правила. Обычно женщины сходят с ума, потому что каждая женщина, каждая мать хочет быть хозяйкой на кухне. А у нас такие очереди в туалет, такие очереди попить чай, но мы уже привыкли и договорились не ссориться", – отметила певица.

Тарабарова подчеркнула, что если проживающие вместе с ними родственники пытаются воспитывать ее детей, она превращается в "бешеную женщину".

"Все понимают и меня не трогают. Мы уже привыкли. Через пять минут я прошу прощения. За 10 лет, что мы вместе, мы ни разу семьей не ссорились, но эта война... Но это такие, легкие ссоры. Знаю, что много семей распадается. Мне жаль", – подчеркнула она.

ВИДЕО

Видео: Зірковий шлях/ YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)