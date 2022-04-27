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27 апреля, 2022
 
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Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается

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Тарабарова: Нас приняли совсем незнакомые люди, которые для нас уже стали родными
Тарабарова: Нас приняли совсем незнакомые люди, которые для нас уже стали родными
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) после нападения РФ на Украину переехала из Дмитривки Бучанского района Киевской области в Ивано-Франковск. Об этом она рассказала 25 апреля в эфире канала "Украина"

"Нас приняли совсем незнакомые люди, которые для нас уже стали родными. Это семья, которая отдала нам свою квартиру. Мы не были знакомы вообще до войны. Она отдала нам квартиру, не берет с нас оплату, помогает иногда с едой, подгузниками. Нам повезло", – рассказала она. 

По словам певицы, в этой квартире, включая их с мужем, сейчас проживает шесть взрослых, двое детей и две собаки. 

"Мы учимся быть родственниками. Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело, признаюсь честно. У каждого свои правила. Обычно женщины сходят с ума, потому что каждая женщина, каждая мать хочет быть хозяйкой на кухне. А у нас такие очереди в туалет, такие очереди попить чай, но мы уже привыкли и договорились не ссориться", – отметила певица.

Тарабарова подчеркнула, что если проживающие вместе с ними родственники пытаются воспитывать ее детей, она превращается в "бешеную женщину". 

"Все понимают и меня не трогают. Мы уже привыкли. Через пять минут я прошу прощения. За 10 лет, что мы вместе, мы ни разу семьей не ссорились, но эта война... Но это такие, легкие ссоры. Знаю, что много семей распадается. Мне жаль", – подчеркнула она. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях/ YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье – у артистки есть две старшие сестры. Ее родители были воспитанниками интерната, так как рано остались без родителей. Отец певицы трудился на заводе, а мать работала воспитательницей в детском саду.

В 2008 году Тарабарова стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года

Сестра певицы и ее отец находятся во временно оккупированном российскими войсками Херсоне

Теги: Ивано-Франковск, война России против Украины, Tarabarova
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