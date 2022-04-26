  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями

"Он со мной, он с четкой позицией: позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Вот это страна! Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями, как говорит мой кум, [украинский музыкант] ЯрмаК. Он когда хотел попасть, должен был позвонить, чтобы его взяли", – сказала певица.
Тарабарова отметила, что сейчас супруг защищает свою семью и волонтерский фронт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Tarabarova и Бондарь поженились осенью 2016 года после трех лет отношений. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.
После нападения РФ на Украину семья переехала в Ивано-Франковск.