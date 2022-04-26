  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями

Тарабарова и Бондарь поженились в 2016 году Фото: tarabarova / Instagram

"Он со мной, он с четкой позицией: позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Вот это страна! Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями, как говорит мой кум, [украинский музыкант] ЯрмаК. Он когда хотел попасть, должен был позвонить, чтобы его взяли", – сказала певица.

Тарабарова отметила, что сейчас супруг защищает свою семью и волонтерский фронт.

ВИДЕО

Видео: Зірковий шлях/ YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)