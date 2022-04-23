Бульвар Шоубиз
 
23 апреля, 2022
 
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"Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне

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Tarabarova: Отец у меня болеет, поэтому моя семья не смогла выехать
Tarabarova: Отец у меня болеет, поэтому моя семья не смогла выехать
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 21 апреля в интервью YouTube-каналу "Розмова" рассказала, что ее родная сестра вместе с отцом живут во временно оккупированном российскими военными Херсоне.

"Отец у меня болеет, поэтому моя семья не смогла выехать. Сестра не хочет бросать родителей, а отец не может выехать, – рассказала артистка. – Конечно, мне их жаль. Сестра постоянно слышит взрывы. В городе происходят очень страшные вещи. Орки похищают людей прямо из квартир. Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала из Херсона. почему ты не помогла?" А я говорю: "А кто будет на митинги ходить?"

ВИДЕО
Видео: РОЗМОВА / YouTube
Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье – у артистки есть две старшие сестры. Ее родители были воспитанниками интерната, так как рано остались без родителей. Отец певицы трудился на заводе, а мать работала воспитательницей в детском саду.

В 2008 году Тарабарова стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года. Семья проживала в пригороде Киева, а после начала войны переехала в Ивано-Франковск.

Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.

В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.

Теги: Херсон, война России против Украины, Tarabarova
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