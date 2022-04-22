  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину

Tarabarova: Три дня мы переписывались с этим мужчиной. Мы закончили переписку после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его" Фото: tarabarova / Instagram

"Когда в Херсоне взорвали Антоновский мост, город был напуган. Шок. А он пишет сообщение моей сестре: "Галечка, поздравляю, наконец-то вас освободили. Теперь вы заживете". Это родной дядя", – рассказала певица.

По словам Тарабаровой, они с семьей были уверены, что после того, как расскажут родственнику правду о российской агрессии в Украине, он изменит свое мнение, но их попытки оказались безрезультатными.

"Три дня мы переписывались с этим мужчиной. Мы закончили переписку после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его". Родная сестра сказала. Он не понимает, он слепой, настолько пропаганда выела ему мозг", – подытожила она.

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Видео: РОЗМОВА / YouTube