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22 апреля, 2022
 
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"Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину

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Tarabarova: Три дня мы переписывались с этим мужчиной. Мы закончили переписку после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его"
Tarabarova: Три дня мы переписывались с этим мужчиной. Мы закончили переписку после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его"
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 21 апреля в интервью YouTube-каналу "Розмова" рассказала, как проживающий в России родной брат ее матери отреагировал на нападение РФ на Украину.

"Когда в Херсоне взорвали Антоновский мост, город был напуган. Шок. А он пишет сообщение моей сестре: "Галечка, поздравляю, наконец-то вас освободили. Теперь вы заживете". Это родной дядя", – рассказала певица. 

По словам Тарабаровой, они с семьей были уверены, что после того, как расскажут родственнику правду о российской агрессии в Украине, он изменит свое мнение, но их попытки оказались безрезультатными. 

"Три дня мы переписывались с этим мужчиной. Мы закончили переписку после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его". Родная сестра сказала. Он не понимает, он слепой, настолько пропаганда выела ему мозг", – подытожила она. 

ВИДЕО
Видео: РОЗМОВА / YouTube
Контекст:

Tarabarova проживала в пригороде Киева, а после начала войны переехала в Ивано-Франковск. Родная сестра певицы и ее родители остались в оккупированном российской армией Херсоне.

Теги: Россия, Херсон, война России против Украины, Светлана Тарабарова, Tarabarova
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