  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину

"Когда в Херсоне взорвали Антоновский мост, город был напуган. Шок. А он пишет сообщение моей сестре: "Галечка, поздравляю, наконец-то вас освободили. Теперь вы заживете". Это родной дядя", – рассказала певица.
По словам Тарабаровой, они с семьей были уверены, что после того, как расскажут родственнику правду о российской агрессии в Украине, он изменит свое мнение, но их попытки оказались безрезультатными.
"Три дня мы переписывались с этим мужчиной. Мы закончили переписку после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его". Родная сестра сказала. Он не понимает, он слепой, настолько пропаганда выела ему мозг", – подытожила она.
Tarabarova проживала в пригороде Киева, а после начала войны переехала в Ивано-Франковск. Родная сестра певицы и ее родители остались в оккупированном российской армией Херсоне.