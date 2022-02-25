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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне ночью шли тяжелые бои за мост через Днепр. Он остается под контролем Украины – мэр

В Херсоне ночью шли тяжелые бои за Антоновский мост через Днепр, соединяющий город с Левобережьем. Об этом в Facebook утром 25 февраля сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине – и это на сегодня главная новость, учитывая то, что сейчас происходит в нашей стране. Ночью были тяжелые бои за Антоновский мост. Он до сих пор остается под нашим контролем", – написал он.

Колыхаев призвал жителей Херсона "без крайней нужды на улицы не выходить и не выезжать".

"Мы сражаемся. Мы выстоим", – заключил он.

https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/4984000428360018

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяла реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие. Вечером того же дня глава государства объявил всеобщую мобилизацию.

В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Власти Украины сообщали о 350–400 погибших российских военных, также известно о захваченных в плен оккупантах

С раннего утра 25 февраля оккупационные силы продолжают наступление и обстрелы городов, в частности Киева.

Теги: Украина, Херсон, вторжение, российская агрессия, наступление, война в Украине, Игорь Колыхаев
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