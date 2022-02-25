В Херсоне ночью шли тяжелые бои за мост через Днепр. Он остается под контролем Украины – мэр

"Вы проснулись (из тех, кто спал) в Украине – и это на сегодня главная новость, учитывая то, что сейчас происходит в нашей стране. Ночью были тяжелые бои за Антоновский мост. Он до сих пор остается под нашим контролем", – написал он.

Колыхаев призвал жителей Херсона "без крайней нужды на улицы не выходить и не выезжать".

"Мы сражаемся. Мы выстоим", – заключил он.