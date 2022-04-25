  Tarabarova заявила, что не может оценивать позицию замалчивающей войну Тодоренко, с которой 10 лет назад выступала в составе группы Real O

"Очень сложный вопрос для меня. Вы знаете, она беременна. Я как мать двух детей – слов не хватает. Хочу, как и все, освободить свою злость, но по-человечески я не могу. Она не нашла слов, к сожалению. Я не могу занять ее позицию, но я также не могу переходить на темную сторону", – сказала артистка.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тарабарова и Тодоренко – выпускницы проекта "Фабрика звезд" 2008 года на "Новом канале". В том же году они стали участницами группы Real O, которую основала певица и продюсер Наталья Могилевская. Тарабарова выступала в группе под псевдонимом Алиса Тарабарова. Вместе с ними в составе коллектива пели Елена Виноградова и Елена Мицуки. В таком составе коллектив выступал до 2012 года. Первой группу покинула Тарабарова, а спустя два года ушла и Тодоренко.

Самые известные песни из репертуара этой группы – "Я все еще люблю тебя", "Уходи на фиг", "Платье".

Осенью 2021 года по инициативе Тарабаровой бывшие участницы группы встретились в Турции и записали совместный клип.

Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. После нападения РФ на Украину певица продолжает принимать участие в съемках российских передач.

Ранее украинская ведущая Катя Осадчая заявила, что украинские знаменитости, замалчивающие российскую агрессию против Украины, не достойны украинских паспортов. Она отметила, что к их числу относится и Тодоренко. Ее поддержал украинский ведущий Анатолий Анатолич.