"Можете представить, что это была за встреча". Экс-участницы Real O впервые за 10 лет собрались вместе. Фото

"10 лет прошло со времени нашей последней встречи. Мы находили время на общение, но встречались либо вдвоем, либо втроем, а вот таким составом – действительно впервые за 10 лет. Так что можете себе представить, что это была за встреча", – подписала фото Tarabarova.

Контекст:

Регина Тодоренко, Елена Виноградова, Елена Мицуки и Светлана Тарабарова – выпускницы проекта "Фабрика звезд" 2008 года на "Новом канале".

В том же году они стали участницами группы Real O, которую основала певица и продюсер Наталья Могилевская. Тарабарова выступала в группе под псевдонимом Алиса Тарабарова. В таком составе коллектив выступал до 2012 года. Первой группу покинула Тарабарова, а спустя два года ушла и Тодоренко.

Самые известные песни из репертуара этой группы – "Я все еще люблю тебя", "Уходи на фиг", "Платье".