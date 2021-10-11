  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской

"После работы в группе и сотрудничества с [продюсером этого проекта] Наташей Могилевской у меня была пауза. Вообще мы собирались работать с Наташей по моему сольному проекту. Но так как мы, как коллектив, поняли, что Наташа, в принципе, не настроена нас развивать, я понимала, что будущего как сольного артиста с Наташей у меня тоже не получится. Наташа такой человек, просто она больше артист, это правда, она сама это признала. Мы проработали только три года как коллектив с Наташей. Мы хотели бы очень работать – у нас был успех, но она не продюсер. Она не может максимально вложиться в артиста и забыть о себе", – рассказала певица.

По словам Воржевой, работа с Могилевской казалась ей хаотичной.

"У нас было много желания, идей что-то делать, а Наташа часто улетала то в Индию медитировать, а работа стояла, – отметила певица. – Наташа – просто сложный человек. Если говорить про мой путь, я чувствую, что как раз вот сейчас уже готова стать полноценным артистом", – резюмировала Воржева.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube