Российские военные на территории Приднестровья приведены в полную боевую готовность – Генштаб ВСУ

"На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "полная", силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы", – говорится в сообщении.

Отдельно Генштаб ВСУ распространил заявление МИД Украины, в котором сказано, что "Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, осуждает отчаянные попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную РФ 24 февраля полномасштабную войну против Украины и призывает к деэскалации напряжения".

"МИД Украины продолжает внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий. Вооруженные силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в том числе и на южнобужском направлении", – подчеркнули в ведомстве.

25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" Приднестровья. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявляли, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

По данным украинской военной разведки, Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.