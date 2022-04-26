Российские военные на территории Приднестровья приведены в полную боевую готовность – Генштаб ВСУ

"На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "полная", силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы", – говорится в сообщении.
Отдельно Генштаб ВСУ распространил заявление МИД Украины, в котором сказано, что "Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, осуждает отчаянные попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную РФ 24 февраля полномасштабную войну против Украины и призывает к деэскалации напряжения".
"МИД Украины продолжает внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий. Вооруженные силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в том числе и на южнобужском направлении", – подчеркнули в ведомстве.
25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" Приднестровья. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявляли, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.
26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.
В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
По данным украинской военной разведки, Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.
Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. Территорию региона контролирует "Приднестровская молдавская республика", которая объявила о суверенитете в 1990 году. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.