"Дополнительный фронт, оправдание, отвлечение". В СНБО озвучили причины российских провокаций в Приднестровье

"Провокации РФ в Приднестровье осуществлены ФСБ РФ с целью открыть дополнительный фронт в Одесской области. Такая ситуация вынудит ВСУ перетянуть силы на этом направлении, ослабив их в Николаевской области. Приднестровье последует белорусскому сценарию – поддержка РФ без вступления в активную фазу войны", – говорится в сообщении.

Второй причиной российских провокаций в СНБО считают "оправдание своих действий в Украине".

"Сбросив обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, "спасая своих", оправдывает вторжение в Украину и смерти тысяч своих солдат", – объяснили в Центре противодействия дезинформации.

По мнению аналитиков, третьей причиной является "отведение внимания от Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы".

"Таким образом РФ "заметает следы" своих военных преступлений и геноцида украинского народа", – заявили в СНБО.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.

25 апреля в Тирасполе из гранатомета обстреляли здание, в котором находится "министерство государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. В главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что это провокация ФСБ для нагнетания антиукраинских настроений.

26 апреля в регионе прогремело еще два взрыва. По данным "МВД" непризнанного Приднестровья, из строя выведены две самые мощные антенны: одна – на 1 МВт, вторая – на 0,5 МВт. Обе ретранслировали российское радио. Никто из сотрудников центра и местных жителей не пострадал.

В связи с происходящим президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

По данным украинской военной разведки, Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.