В Белгородской области РФ развернуты два дивизиона установок "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

"С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 апреля в Генштабе сообщали, что установки "Искандер-М" развернуты в 60 км от украинской границы.
оссия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ ее называют "спецоперацией".
23 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия использовала на удары по Украине большую часть своего ракетного арсенала.