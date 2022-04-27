В Белгородской области РФ развернуты два дивизиона установок "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

Оккупанты развернули "Искандер М" в граничащей с Украиной области Фото: EPA

"С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 апреля в Генштабе сообщали, что установки "Искандер-М" развернуты в 60 км от украинской границы.