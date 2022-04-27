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Глава Пентагона: Путин должен принять решение о прекращении войны. Он ее начал

Остин призвал не спекулировать на теме возможного вступления Украины в НАТО
Остин призвал не спекулировать на теме возможного вступления Украины в НАТО
Фото: ЕРА

Министр обороны США Ллойд Остин общаясь с журналистами 26 апреля, заявил, что вопрос интеграции в НАТО будет "суверенным решением" для Украины.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, как мировое сообщество может гарантировать безопасность Украине в будущем и "возможно ли, чтобы Украина стала членом НАТО", сообщает сайт Пентагона.  

Он ответил, что сначала должна завершиться война, и решение об этом должен принять лично президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что первый шаг – это прекратить этот конфликт. И я думаю... чтобы конфликт закончился, господин Путин должен принять решение о его прекращении. Он тот человек, который его начал. Он был неоправданным. И, конечно, это будет его решение о деэскалации, а затем вернуться за стол переговоров. И мы все очень хотели бы, чтобы это произошло", – сказал он. 

Остин считает, что НАТО сохранит свою политику открыты дверей. 

"Я думаю, что НАТО всегда будет придерживаться своих принципов сохранения открытых дверей, поэтому я не хочу рассуждать о том, что может произойти. Я считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет стремиться снова подать заявку на вступление в НАТО. Но, опять же, это, вероятно, еще не скоро, и спекуляции на данном этапе не очень полезны", – добавил глава Пентагона. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

23 марта 2022 года, после масштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли СШАИталияГерманияВеликобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, Великобритания, Пентагон, Владимир Зеленский, война России против Украины, членство, Ллойд Остин
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