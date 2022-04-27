Глава Пентагона: Путин должен принять решение о прекращении войны. Он ее начал

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, как мировое сообщество может гарантировать безопасность Украине в будущем и "возможно ли, чтобы Украина стала членом НАТО", сообщает сайт Пентагона.

Он ответил, что сначала должна завершиться война, и решение об этом должен принять лично президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что первый шаг – это прекратить этот конфликт. И я думаю... чтобы конфликт закончился, господин Путин должен принять решение о его прекращении. Он тот человек, который его начал. Он был неоправданным. И, конечно, это будет его решение о деэскалации, а затем вернуться за стол переговоров. И мы все очень хотели бы, чтобы это произошло", – сказал он.

Остин считает, что НАТО сохранит свою политику открыты дверей.

"Я думаю, что НАТО всегда будет придерживаться своих принципов сохранения открытых дверей, поэтому я не хочу рассуждать о том, что может произойти. Я считаю, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет стремиться снова подать заявку на вступление в НАТО. Но, опять же, это, вероятно, еще не скоро, и спекуляции на данном этапе не очень полезны", – добавил глава Пентагона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)