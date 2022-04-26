Резников передал западным партнерам список вооружений, необходимых для деоккупации территорий Украины в войне против РФ

"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет безопасность в мире, укрепляет справедливость и нашу общую победу над Россией", – написал Резников.

Conveyed a message from * to Western partners at @RamsteinAirBase: every tranche of military assistance brings us closer to peace in Europe, strengthens security in the world, reinforces justice and our joint victory over russia. pic.twitter.com/QfKN5K4ZU2 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 26, 2022

Глава Минобороны отметил в Twitter, что "для полной победы над агрессором и освобождения украинских территорий нужно оружие".

"Современное оружие. Большое количество современного тяжелого вооружения, – указал Резников. – Я благодарю всех наших партнеров за военную помощь. Мы уверены, что это будет продолжаться".

В частности, для освобождения временно оккупированных РФ территорий Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, военных самолетах, противокорабельных ракетах, подчеркнул министр обороны.

"Эффективным решением является получение оружия из стран НАТО, где оно в достаточном количестве и укомплектовано боеприпасами. Это повысит оперативную совместимость европейских армий", – резюмировал Резников.

To achieve full victory over the aggressor and liberation of * territories we need weapons. Modern weapons. A large number of modern heavy weapons.

I thank all of our partners for their military assistance. We are confident that it will continue.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/umBEEtuxqF — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 26, 2022

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран.

Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Война России против Украины. Главное (обновляется)