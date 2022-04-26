Резников передал западным партнерам список вооружений, необходимых для деоккупации территорий Украины в войне против РФ

"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет безопасность в мире, укрепляет справедливость и нашу общую победу над Россией", – написал Резников.
Conveyed a message from * to Western partners at @RamsteinAirBase: every tranche of military assistance brings us closer to peace in Europe, strengthens security in the world, reinforces justice and our joint victory over russia. pic.twitter.com/QfKN5K4ZU2— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 26, 2022
Глава Минобороны отметил в Twitter, что "для полной победы над агрессором и освобождения украинских территорий нужно оружие".
"Современное оружие. Большое количество современного тяжелого вооружения, – указал Резников. – Я благодарю всех наших партнеров за военную помощь. Мы уверены, что это будет продолжаться".
В частности, для освобождения временно оккупированных РФ территорий Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, военных самолетах, противокорабельных ракетах, подчеркнул министр обороны.
"Эффективным решением является получение оружия из стран НАТО, где оно в достаточном количестве и укомплектовано боеприпасами. Это повысит оперативную совместимость европейских армий", – резюмировал Резников.
To achieve full victory over the aggressor and liberation of * territories we need weapons. Modern weapons. A large number of modern heavy weapons.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 26, 2022
I thank all of our partners for their military assistance. We are confident that it will continue.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/umBEEtuxqF
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран.
Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
22 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.
В частности, Франция отправит Украине тяжелое вооружение – самоходные артиллерийские установки CAESAR собственного производства, сообщал в интервью Ouest-France президент Эммануэль Макрон.
Тяжелые минометы передала Украине Литва.
По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ пойдут в контрнаступление против российских оккупационных войск, как только в Украину поступит тяжелое вооружение от западных партнеров.