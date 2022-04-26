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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников передал западным партнерам список вооружений, необходимых для деоккупации территорий Украины в войне против РФ

Эффективным решением является получение оружия из стран НАТО, отметил Резников
Эффективным решением является получение оружия из стран НАТО, отметил Резников
Фoто: EPA

Министр обороны Алексей Резников сообщил в Twitter 26 апреля, что на встрече глав минобороны и высокопоставленных военных чиновников на базе ВВС США Рамштайн передал сообщение от Украины западным партнерам относительно вооружения, необходимого Киеву для победы в войне против РФ.

"Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет безопасность в мире, укрепляет справедливость и нашу общую победу над Россией", – написал Резников.

Глава Минобороны отметил в Twitter, что "для полной победы над агрессором и освобождения украинских территорий нужно оружие".

"Современное оружие. Большое количество современного тяжелого вооружения, – указал Резников. – Я благодарю всех наших партнеров за военную помощь. Мы уверены, что это будет продолжаться".

В частности, для освобождения временно оккупированных РФ территорий Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, военных самолетах, противокорабельных ракетах, подчеркнул министр обороны.

"Эффективным решением является получение оружия из стран НАТО, где оно в достаточном количестве и укомплектовано боеприпасами. Это повысит оперативную совместимость европейских армий", – резюмировал Резников.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран.

Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

22 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.

В частности, Франция отправит Украине тяжелое вооружение – самоходные артиллерийские установки CAESAR собственного производства, сообщал в интервью Ouest-France президент Эммануэль Макрон.

Тяжелые минометы передала Украине Литва.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ пойдут в контрнаступление против российских оккупационных войск, как только в Украину поступит тяжелое вооружение от западных партнеров.

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