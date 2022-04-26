Кулеба: Мы перешли в фазу, о которой никто не мечтал, – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие

"Что касается оружия. […] Могу сказать вам одно. Украинской армии будет чем воевать. […] Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал, – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", – сказал он.
По словам украинского дипломата, "началось все с единичных шагов и решений", в том числе с привлечением президента Владимира Зеленского, который смог убедить в необходимости поставок оружия Украине "прежде всего" президента США Джо Байдена.
"И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический момент, исторический перелом", – заявил Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
22 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.