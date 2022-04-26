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"Ставки выходят за пределы Украины и даже Европы". Остин выступил с речью на исторической встрече на базе Рамштайн

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Остин: Мои украинские друзья, мы знаем, какое бремя вы все несете. И вы должны знать, что все мы вас поддерживаем
Остин: Мои украинские друзья, мы знаем, какое бремя вы все несете. И вы должны знать, что все мы вас поддерживаем
Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III / Twitter

Глава министерства обороны США Ллойд Остин 26 апреля выступил со вступительной речью на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины, в которой приняли участие министры обороны более 40 стран. Текст его выступления приводит сайт Пентагона.

Встреча состоялась на базе ВВС США Рамштайн в Германии, Остин назвал ее исторической.

Он сказал, что цель заседания – помочь Украине победить в борьбе против несправедливого вторжения России и укрепить оборону Украины "для решения будущих проблем". Министр обороны Украины Алексей Резников принимал участие в заседании. 

Глава Пентагона упомянул визит в Киев 24 апреля и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, этот визит "только подчеркнул" его чувство срочности, необходимой в реагировании на вторжение РФ в Украину. 

"Поэтому я хотел бы, чтобы вся эта группа уехала сегодня с общим, прозрачным пониманием требований безопасности Украины на ближайшую перспективу – потому что мы собираемся перевернуть весь мир, чтобы удовлетворить их. И мы можем сделать еще больше с помощью наших оборонно-промышленных баз, чтобы продолжать помогать Украине защищать себя еще более эффективно", – продолжил он. 

Остин говорил о военной помощи Украине, единстве мирового сообщества в реагировании на вторжение. 

"Мы все здесь из-за мужества Украины, из-за невинных гражданских лиц, которые были убиты, и из-за страданий, которые все еще переживает ваш народ. Ваша страна разрушена. Ваши больницы разбомблены. Ваши граждане были убиты. Ваши дети были травмированы, – сказал он, обращаясь к Резникову. – Но Украина проделала великолепную работу, защищая свой суверенитет от неспровоцированного вторжения России. И доблесть и мастерство Украины войдут в военную историю. Битва за Иводзиму длилась 36 дней. Арденнская операция длилась 40 дней. А Украина уже 62 дня отбивает атаки российских войск. Ваше сопротивление вдохновило свободный мир, еще больше укрепило решимость НАТО и принесло славу Украине". 

Вторжение РФ, как и преступления ее армии в Украине, не имеет оправдания, подчеркнул Остин. 

"Сегодня мы все исходим из позиции моральной ясности. Россия ведет войну по своему выбору, чтобы потакать амбициям одного человека. Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан. Но ставки выходят за пределы Украины и даже за пределы Европы. Вторжение России безосновательно, безрассудно и беззаконно. Это оскорбление международного порядка, основанного на правилах. Это вызов свободным людям во всем мире. Как мы видим сегодня утром, народы с доброй волей со всего мира едины в своей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России. И так и должно быть", – продолжил он.

Глава Пентагона выразил восхищение действиями Вооруженных сил Украины и отметил, что Украина верит в свою победу, "как и все присутствующие здесь".

"Я знаю, что мы все полны решимости сделать все возможное для удовлетворения потребностей Украины по мере развития боевых действий. И это включает в себя обсуждение сегодня рамок для продолжения совместной работы и перспектив на будущее. Нам еще многое предстоит сделать. Украине нужна наша помощь, чтобы победить сегодня. И им все еще будет нужна наша помощь, когда война закончится. Мои украинские друзья, мы знаем, какое бремя вы все несете. И вы должны знать, что все мы вас поддерживаем", – добавил он, а потом передал слово Резникову. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, Пентагон, агрессия, оборона, Алексей Резников, вторжение, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, суверенитет, встреча, Ллойд Остин
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