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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Блинкеном и Остином военную помощь для Украины и санкции против РФ – Офис президента

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Встреча состоялась в Украине 24 апреля
Встреча состоялась в Украине 24 апреля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином, которые прибыли с визитом в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 25 апреля.

"Мы ценим, что США беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента [Джо] Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы видим это. Мы это чувствуем", – сказал Зеленский.

Президент и члены американской делегации обсудили оборонную помощь, усиление санкций против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности, сообщили в пресс-службе.

Зеленский отметил, что оборонная помощь от США на общую сумму $3,4 млрд является "самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины". По его словам, это поможет вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень.

Отдельно стороны обсудили санкции против РФ.

"Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", – сказал глава государства.

Он передал американской стороне план действий по ужесточению санкций против Российской Федерации.

Кроме этого Зеленский подчеркнул важность расширения доступа украинских товаров на американский рынок.

"В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина видит США лидером среди будущих стран – гарантов безопасности нашего государства", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Зеленский анонсировал визит Блинкена и Остина в Украину во время пресс-конференции 23 апреля.

СМИ сообщали, что стороны, кроме военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.

Контекст:

Байден 14 апреля сообщил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев, и сказал, что готов сам совершить такой визит.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала потом, что в ближайшее время такую поездку президент США не планирует.

21 апреля Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн, о транше финансовой помощи в размере $500 млн, о новой программе для беженцев из Украины и о запрете российским кораблям заходить в порты СШАЗеленский поблагодарил Байдена и американский народ "за лидерство в поддержке народа Украины в борьбе с российской агрессией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, санкции, военная помощь, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, война России против Украины, Ллойд Остин
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