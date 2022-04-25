Зеленский обсудил с Блинкеном и Остином военную помощь для Украины и санкции против РФ – Офис президента

"Мы ценим, что США беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента [Джо] Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы видим это. Мы это чувствуем", – сказал Зеленский.

Президент и члены американской делегации обсудили оборонную помощь, усиление санкций против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности, сообщили в пресс-службе.

Зеленский отметил, что оборонная помощь от США на общую сумму $3,4 млрд является "самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины". По его словам, это поможет вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень.

Отдельно стороны обсудили санкции против РФ.

"Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", – сказал глава государства.

Он передал американской стороне план действий по ужесточению санкций против Российской Федерации.

Кроме этого Зеленский подчеркнул важность расширения доступа украинских товаров на американский рынок.

"В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина видит США лидером среди будущих стран – гарантов безопасности нашего государства", – сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Зеленский анонсировал визит Блинкена и Остина в Украину во время пресс-конференции 23 апреля.

СМИ сообщали, что стороны, кроме военной помощи, обсуждали также возвращение американских дипломатов в Украину. В частности, Блинкен заявил, что новым послом США в Киеве станет Бриджит Бринк, которая является главой американской дипмиссии в Словакии. Это назначение еще должен одобрить американский Сенат.