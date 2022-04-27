После 24 февраля США и союзники выделили на оборонную помощь Украине более $5 млрд – Пентагон

Остин: Путин и представить себе не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III / Twitter

"После вторжения России 24 февраля более 30 наших союзников и партнеров со всего мира присоединились к Соединенным Штатам для оказания срочной помощи Украине в сфере безопасности. Вместе мы выделили более $5 млрд на оборудование для поддержки самообороны Украины", – сказал он.

По словам Остина, эта сумма включает $3,7 млрд, которые США выделили Украине на военную помощь.

"Ваше сопротивление вдохновило свободный мир, еще больше укрепило решимость НАТО и принесло славу Украине. Мы предоставляем нашу помощь с рекордной скоростью. И весь мир может видеть разницу, которая происходит на поле боя. [Президент РФ Владимир] Путин и представить себе не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины", – добавил Остин.

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