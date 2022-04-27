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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После 24 февраля США и союзники выделили на оборонную помощь Украине более $5 млрд – Пентагон

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Остин: Путин и представить себе не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины
Остин: Путин и представить себе не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины
Фото: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III / Twitter

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля срочную помощь в сфере обороны Украине предоставляют 30 стран. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин рассказал на встрече министров обороны на военной базе Рамштайн в Германии 26 апреля, его цитирует сайт Пентагона.

"После вторжения России 24 февраля более 30 наших союзников и партнеров со всего мира присоединились к Соединенным Штатам для оказания срочной помощи Украине в сфере безопасности. Вместе мы выделили более $5 млрд на оборудование для поддержки самообороны Украины", – сказал он. 

По словам Остина, эта сумма включает $3,7 млрд, которые США выделили Украине на военную помощь. 

"Ваше сопротивление вдохновило свободный мир, еще больше укрепило решимость НАТО и принесло славу Украине. Мы предоставляем нашу помощь с рекордной скоростью. И весь мир может видеть разницу, которая происходит на поле боя. [Президент РФ Владимир] Путин и представить себе не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины", – добавил Остин. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

22 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию. "Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец-то нас услышали. Которые передают нам то, что мы просили", – сказал президент.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Пентагон, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Ллойд Остин
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