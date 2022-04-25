Госдепартамент США утвердил продажу Украине старых и нестандартных боеприпасов на сумму $165 млн

Речь идет о "старых боеприпасах" времен Варшавского договора (1955–1991 годы) и других "нестандартных боеприпасах".

Агентство отмечает, что Украина просила у Соединенных Штатов боеприпасы для минометов, гаубиц и автоматических гранатометов.

О своем одобрении Госдепартамент уведомил Конгресс, который теперь должен принять окончательное решение о продаже боеприпасов. Associated Press считает, что конгрессмены не станут блокировать такую сделку "из-за сильной поддержки Украины" после масштабного вторжения российских войск 24 февраля.

Сообщая о решении согласиться с продажей боеприпасов Украине, внешнеполитическое ведомство США заявило, что это "поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности", так как повысит безопасность стран-партнеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После масштабного вторжения России в Украину США предоставляют украинским властям военную помощь на сотни миллионов долларов. В частности, 21 апреля глава Белого дома Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму $800 млн.