Госдепартамент США утвердил продажу Украине старых и нестандартных боеприпасов на сумму $165 млн

Речь идет о "старых боеприпасах" времен Варшавского договора (1955–1991 годы) и других "нестандартных боеприпасах".
Агентство отмечает, что Украина просила у Соединенных Штатов боеприпасы для минометов, гаубиц и автоматических гранатометов.
О своем одобрении Госдепартамент уведомил Конгресс, который теперь должен принять окончательное решение о продаже боеприпасов. Associated Press считает, что конгрессмены не станут блокировать такую сделку "из-за сильной поддержки Украины" после масштабного вторжения российских войск 24 февраля.
Сообщая о решении согласиться с продажей боеприпасов Украине, внешнеполитическое ведомство США заявило, что это "поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности", так как повысит безопасность стран-партнеров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения России в Украину США предоставляют украинским властям военную помощь на сотни миллионов долларов. В частности, 21 апреля глава Белого дома Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму $800 млн.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
22 апреля Зеленский заявил, что партнеры Украины начали давать оружие, которое необходимо, чтобы отбивать российскую агрессию.