Великобритания отменила все тарифы и пошлины на экспорт из Украины. Зеленский рассказал, как это отразится на стране

Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Борис Джонсона за быструю и положительную реакцию на просьбу Украины.
"Британия объявила об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров. Это позволит сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны и обеспечить существенную активизацию экономических отношений с Британией. Ожидаем аналогичных решений от других партнеров. Хочу подчеркнуть, что это важно не только для нашей страны, не только каждой из стран-партнеров. Это придает стабильности глобальным рынкам, особенно – рынку продовольствия, который из-за войны России против Украины находится в шаге от масштабного ценового кризиса. Можем избежать кризиса только одним путем – усиливать сотрудничество и давить на Россию, чтобы он отказался от этой войны", – сказал президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Великобритания и Украина подписали Соглашение о свободной торговле в октябре 2020 года, оно уже вступило в силу, но полная отмена тарифов и пошлин планировалось только в 2023 году.