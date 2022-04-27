Великобритания отменила все тарифы и пошлины на экспорт из Украины. Зеленский рассказал, как это отразится на стране

Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Борис Джонсона за быструю и положительную реакцию на просьбу Украины.

"Британия объявила об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров. Это позволит сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны и обеспечить существенную активизацию экономических отношений с Британией. Ожидаем аналогичных решений от других партнеров. Хочу подчеркнуть, что это важно не только для нашей страны, не только каждой из стран-партнеров. Это придает стабильности глобальным рынкам, особенно – рынку продовольствия, который из-за войны России против Украины находится в шаге от масштабного ценового кризиса. Можем избежать кризиса только одним путем – усиливать сотрудничество и давить на Россию, чтобы он отказался от этой войны", – сказал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)