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Великобритания запретила экспорт в Россию продукции и технологий, которые могут использоваться против Украины

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Великобритания назвала украинцев "героическим народом"
Великобритания назвала украинцев "героическим народом"
Фото: ЕРА

В рамках широкой экономической поддержки Украины Великобритания ввела запрет на экспорт ряда товаров и технологий в Россию. Об этом 25 апреля проинформировало британское правительство.

"Великобритания объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины. Целевые продукты могут включать оборудование для перехвата и мониторинга. Это закроет все существующие лазейки, чтобы Россия не покупала такие товары в Великобритании", – говорится в сообщении.

Министр внешней торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян заявила, что Лондон "продолжит делать все, что в его силах, чтобы поддержать борьбу Украины против жестокого и неспровоцированного вторжения [президента РФ Владимира] Путина и помочь обеспечить долгосрочную безопасность и процветание Украины и ее народа".

"Мы непоколебимо поддерживаем Украину в этой продолжающейся борьбе и будем работать над тем, чтобы Украина выжила и процветала как свободная и суверенная нация", – отметила министр.

Великобритания также объявила, что "все тарифы на товары, импортируемые из Украины, будут снижены до нуля, а все квоты будут сняты в соответствии с соглашением о свободной торговле, что обеспечит экономическую поддержку Украины в трудную минуту".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада, в том числе Великобритания, ввели против РФ несколько пакетов санкций, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 7,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 9,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, санкции, война, импорт, тарифы, запрет, вторжение, война России против Украины, ограничения, квоты
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