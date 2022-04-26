Великобритания запретила экспорт в Россию продукции и технологий, которые могут использоваться против Украины

"Великобритания объявила о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для репрессий против героического народа Украины. Целевые продукты могут включать оборудование для перехвата и мониторинга. Это закроет все существующие лазейки, чтобы Россия не покупала такие товары в Великобритании", – говорится в сообщении.

Министр внешней торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян заявила, что Лондон "продолжит делать все, что в его силах, чтобы поддержать борьбу Украины против жестокого и неспровоцированного вторжения [президента РФ Владимира] Путина и помочь обеспечить долгосрочную безопасность и процветание Украины и ее народа".

"Мы непоколебимо поддерживаем Украину в этой продолжающейся борьбе и будем работать над тем, чтобы Украина выжила и процветала как свободная и суверенная нация", – отметила министр.

Великобритания также объявила, что "все тарифы на товары, импортируемые из Украины, будут снижены до нуля, а все квоты будут сняты в соответствии с соглашением о свободной торговле, что обеспечит экономическую поддержку Украины в трудную минуту".

Война России против Украины. Главное (обновляется)