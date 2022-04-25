США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений разозлить Путина и резко ухудшить отношения с РФ – СМИ

По данным источников издания, Кабаева была в проекте санкционного списка США, но в последний момент ее оттуда убрали.

Неназванные официальные лица США заявили, что спортсменка подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за рубежом и остается потенциальной целью санкций. Однако введение санкций против Кабаевой, по мнению американских чиновников, будет считаться настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США.

Министерство финансов США, по словам американских чиновников, подготовило пакет санкций против Кабаевой, однако он сейчас приостановлен. Само министерство отказалось от комментариев журналистам.

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