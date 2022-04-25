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США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений разозлить Путина и резко ухудшить отношения с РФ – СМИ

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Кабаева никогда не подтверждала отношения с Путиным
Кабаева никогда не подтверждала отношения с Путиным
Фото: EPA

США не решаются вводить санкции против российской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют гражданской женой президента РФ Владимира Путина, из-за опасений, что это еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal от 24 апреля.

По данным источников издания, Кабаева была в проекте санкционного списка США, но в последний момент ее оттуда убрали.

Неназванные официальные лица США заявили, что спортсменка подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за рубежом и остается потенциальной целью санкций. Однако введение санкций против Кабаевой, по мнению американских чиновников, будет считаться настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США. 

Министерство финансов США, по словам американских чиновников, подготовило пакет санкций против Кабаевой, однако он сейчас приостановлен. Само министерство отказалось от комментариев журналистам.

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Контекст:

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

Сам Путин уже находится под санкциями США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Они также попали под санкции Великобритании.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, санкции, Алина Кабаева
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