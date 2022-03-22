Подруги Кабаевой считают, что она может уговорить Путина закончить войну против Украины – СМИ

Как отметил инсайдер, Путин никого не слушает, но есть вероятность, что прислушается к мнению Кабаевой, матери его четверых детей.
Издание назвало ее Евой Браун – так звали жену немецкого фашистского фюрера Адольфа Гитлера.
По информации инсайдера, Путин окружен кольцами безопасности и Кабаева не знает, сможет ли добраться до него, а если это удастся, нет гарантии, что она сможет снова выбраться, чтобы быть с их детьми.
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По информации Page Six, Кабаева находится в Швейцарии с четырьмя детьми от Путина.
У Путина, помимо детей от Кабаевой, есть две взрослые дочери: 36-летняя Мария и 35-летняя Катерина – от первого брака с бывшей бортпроводницей Людмилой Шкребневой. С женой Путин развелся в 2013 году после 30 лет брака. Предположительно, у Путина также есть внебрачная дочь Елизавета.