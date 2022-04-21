ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания ввела новые санкции, в том числе против российских военных командиров, замдиректора ФСБ и Кивы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций
Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций
Фото: depositphotos.com

Великобритания 21 апреля ввела новые санкции против 26 физических и юридических лиц. Они направлены на российских военных, командующих на передовой, а также на тех, кто активно поддерживает незаконное вторжение РФ в Украину, сообщила пресс-служба МИД Великобритании.

В сообщении отмечается со ссылкой на данные разведки, что российские бомбардировщики в Украине, в частности в Мариуполе, неоднократно сбрасывали бомбы на гражданскую инфраструктуру, включая гражданские правительственные здания, больницы, школы и транспортные узлы. 

"В ответ на продолжающуюся агрессивную войну в Украине правительство Великобритании вводит новые санкции в отношении ключевых руководителей российской армии, нацеленные на тех, кто командует на передовой и совершает эти гнусные действия", – говорится в сообщении. Среди них:

  • подполковник Азатбек Омурбеков, командующий российской армией, причастный к "резне в Буче";
  • генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ;
  • генерал-майор Валерий Флюстиков, командующий Силами специальных операций;
  • генерал-полковник Николай Богдановский, первый заместитель начальника Генерального штаба.

Под санкции также попали лица, не входящие в состав российских вооруженных сил, но активно поддерживающие вторжение в Украину. Среди них Олег Белозеров, гендиректор "Российских железных дорог", и беглый украинский экс-нардеп Илья Кива, публично поддержавший действия России в Украине. 

Под санкции попали также врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, первый замдиректора ФСБ РФ Сергей Королев, супруга британского бизнесмена Германа Хана Анжелика Хан.

Ряд санкций Великобритания ввела в соответствии с мерами ее партнеров из G7 и ЕС. Эти меры связаны с военными и оборонными возможностями России. Под них попали, в частности:

  • АО "Концерн Калашников", разрабатывающий и производящий военную технику;
  • Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронетранспортеры-амфибии;
  • "Военно-промышленная компания", крупный поставщик вооружения и военной техники для вооруженных сил России;
  • "Государственная транспортная лизинговая компания", крупнейшая в России лизинговая компания, работающая с различными видами транспорта и спецтехники. 

"Правительство Великобритании продолжит использовать санкции, чтобы вывести из строя путинскую экономику, поддерживая продолжающееся сопротивление Украины. На данный момент Великобритания наложила санкции на глобальные активы банков на сумму более £900 млрд, а также на олигархов и их семьи с состоянием около £200 млрд", – добавили в МИД. 

Контекст:

После вторжения РФ в Украину Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 7 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Европейский союз 8 апреля ввел очередной пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.

США ввели новый пакет антироссийских санкций 20 апреля

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".

Теги: Россия, Великобритания, санкции, ФСБ, МИД Великобритании, Илья Кива, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Сердюков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (180477)
2
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (64260)
3
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (40086)
4
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (38869)
5
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (27503)
6
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (25090)
7
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (19044)
8
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом (12768)
 
 
 
 