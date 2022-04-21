Великобритания ввела новые санкции, в том числе против российских военных командиров, замдиректора ФСБ и Кивы

В сообщении отмечается со ссылкой на данные разведки, что российские бомбардировщики в Украине, в частности в Мариуполе, неоднократно сбрасывали бомбы на гражданскую инфраструктуру, включая гражданские правительственные здания, больницы, школы и транспортные узлы.

"В ответ на продолжающуюся агрессивную войну в Украине правительство Великобритании вводит новые санкции в отношении ключевых руководителей российской армии, нацеленные на тех, кто командует на передовой и совершает эти гнусные действия", – говорится в сообщении. Среди них:

подполковник Азатбек Омурбеков, командующий российской армией, причастный к "резне в Буче";

генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ;

генерал-майор Валерий Флюстиков, командующий Силами специальных операций;

генерал-полковник Николай Богдановский, первый заместитель начальника Генерального штаба.

Под санкции также попали лица, не входящие в состав российских вооруженных сил, но активно поддерживающие вторжение в Украину. Среди них Олег Белозеров, гендиректор "Российских железных дорог", и беглый украинский экс-нардеп Илья Кива, публично поддержавший действия России в Украине.

Под санкции попали также врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, первый замдиректора ФСБ РФ Сергей Королев, супруга британского бизнесмена Германа Хана Анжелика Хан.

Ряд санкций Великобритания ввела в соответствии с мерами ее партнеров из G7 и ЕС. Эти меры связаны с военными и оборонными возможностями России. Под них попали, в частности:

АО "Концерн Калашников", разрабатывающий и производящий военную технику;

Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронетранспортеры-амфибии;

"Военно-промышленная компания", крупный поставщик вооружения и военной техники для вооруженных сил России;

"Государственная транспортная лизинговая компания", крупнейшая в России лизинговая компания, работающая с различными видами транспорта и спецтехники.

"Правительство Великобритании продолжит использовать санкции, чтобы вывести из строя путинскую экономику, поддерживая продолжающееся сопротивление Украины. На данный момент Великобритания наложила санкции на глобальные активы банков на сумму более £900 млрд, а также на олигархов и их семьи с состоянием около £200 млрд", – добавили в МИД.