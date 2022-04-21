Великобритания ввела новые санкции, в том числе против российских военных командиров, замдиректора ФСБ и Кивы

В сообщении отмечается со ссылкой на данные разведки, что российские бомбардировщики в Украине, в частности в Мариуполе, неоднократно сбрасывали бомбы на гражданскую инфраструктуру, включая гражданские правительственные здания, больницы, школы и транспортные узлы.
"В ответ на продолжающуюся агрессивную войну в Украине правительство Великобритании вводит новые санкции в отношении ключевых руководителей российской армии, нацеленные на тех, кто командует на передовой и совершает эти гнусные действия", – говорится в сообщении. Среди них:
Под санкции также попали лица, не входящие в состав российских вооруженных сил, но активно поддерживающие вторжение в Украину. Среди них Олег Белозеров, гендиректор "Российских железных дорог", и беглый украинский экс-нардеп Илья Кива, публично поддержавший действия России в Украине.
Под санкции попали также врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, первый замдиректора ФСБ РФ Сергей Королев, супруга британского бизнесмена Германа Хана Анжелика Хан.
Ряд санкций Великобритания ввела в соответствии с мерами ее партнеров из G7 и ЕС. Эти меры связаны с военными и оборонными возможностями России. Под них попали, в частности:
"Правительство Великобритании продолжит использовать санкции, чтобы вывести из строя путинскую экономику, поддерживая продолжающееся сопротивление Украины. На данный момент Великобритания наложила санкции на глобальные активы банков на сумму более £900 млрд, а также на олигархов и их семьи с состоянием около £200 млрд", – добавили в МИД.
После вторжения РФ в Украину Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 7 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Европейский союз 8 апреля ввел очередной пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.
США ввели новый пакет антироссийских санкций 20 апреля.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".