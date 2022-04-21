Россия приближается к суверенному дефолту – The Wall Street Journal

Если РФ не выполнит обязательства перед кредиторами до 4 мая, она окажется в состоянии дефолта, пишет The Wall Street Journal Фото: depositphotos.com

Издание отметило, что дефолт стал более вероятным после того, как Кремль не выполнил обязательства по обслуживанию государственного долга, расплатившись с иностранными кредиторами рублями в начале апреля.

Американский банк JPMorgan отказался перевести держателям российских облигаций $649 млн, которые находятся на замороженных счетах Центрального банка РФ. Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, она окажется в состоянии дефолта. Аналитики рейтингового агентства Moody's отметили, что такая ситуация может рассматриваться как дефолт, пишет The Wall Street Journal.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 апреля заявил, что "дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель".

"Каждый день наша команда во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским говорит с партнерами о важности дальнейшего давления на Россию. И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится", – объяснил Шмыгаль.

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