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Россия приближается к суверенному дефолту – The Wall Street Journal

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Если РФ не выполнит обязательства перед кредиторами до 4 мая, она окажется в состоянии дефолта, пишет The Wall Street Journal
Если РФ не выполнит обязательства перед кредиторами до 4 мая, она окажется в состоянии дефолта, пишет The Wall Street Journal
Фото: depositphotos.com

Россия приближается к дефолту по своим суверенным долгам. Об этом 20 апреля написала The Wall Street Journal.

Издание отметило, что дефолт стал более вероятным после того, как Кремль не выполнил обязательства по обслуживанию государственного долга, расплатившись с иностранными кредиторами рублями в начале апреля.

Американский банк JPMorgan отказался перевести держателям российских облигаций $649 млн, которые находятся на замороженных счетах Центрального банка РФ. Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, она окажется в состоянии дефолта. Аналитики рейтингового агентства Moody's отметили, что такая ситуация может рассматриваться как дефолт, пишет The Wall Street Journal.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 апреля заявил, что "дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель".

"Каждый день наша команда во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским говорит с партнерами о важности дальнейшего давления на Россию. И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится", – объяснил Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку. 

После введенных против РФ санкций рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт

В Министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 году на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В агентстве отметили, что платеж в другой валюте равносилен дефолту, хотя у правительства есть время до начала мая, чтобы конвертировать рубли в доллары. 

Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что комитет по определению кредитных деривативов признал ОАО "Российские железные дороги" неплатежеспособным после невыплаты процентов по облигациям.

Теги: Россия, Украина, санкции, дефолт, евробонды, еврооблигации, война России против Украины, финансы
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