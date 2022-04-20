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Toshiba остановила прием заказов из России, Shell выводит сотрудников из страны, Danone прекращает поставки воды Evian

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Toshiba пожертвует 100 млн иен (23 млн грн) на помощь Украине
Toshiba пожертвует 100 млн иен (23 млн грн) на помощь Украине
Фото: depositphotos.com

Японский производитель бытовой техники и электроники Toshiba приостановил прием заказов из России и инвестиции в страну. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В компании отметили, что ее выручка в России составляет около 0,2% от прогнозированной выручки за финансовый год.

Компания также пожертвует 100 млн иен (23 млн грн) Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform для оказания гуманитарной помощи пострадавшим украинцам.

В свою очередь британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом", пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В частности, на другие проекты переместили десятки сотрудников Shell, работавших на нефтегазовом проекте "Сахалин-2", рассказали источники агентства.

Кроме того, французская компания Danone, ранее отказавшаяся уходить из России, прекратила импорт в страну минеральной воды Evian и растительных напитков Alpro. Компания решила переориентировать свой бизнес в РФ на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание, говорится в сообщении Danone.

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 750 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Shell, Danone, торговля, война России против Украины, Toshiba
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