Toshiba остановила прием заказов из России, Shell выводит сотрудников из страны, Danone прекращает поставки воды Evian

В компании отметили, что ее выручка в России составляет около 0,2% от прогнозированной выручки за финансовый год.
Компания также пожертвует 100 млн иен (23 млн грн) Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform для оказания гуманитарной помощи пострадавшим украинцам.
В свою очередь британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом", пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
В частности, на другие проекты переместили десятки сотрудников Shell, работавших на нефтегазовом проекте "Сахалин-2", рассказали источники агентства.
Кроме того, французская компания Danone, ранее отказавшаяся уходить из России, прекратила импорт в страну минеральной воды Evian и растительных напитков Alpro. Компания решила переориентировать свой бизнес в РФ на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание, говорится в сообщении Danone.
С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 750 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.