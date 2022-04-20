Toshiba остановила прием заказов из России, Shell выводит сотрудников из страны, Danone прекращает поставки воды Evian

В компании отметили, что ее выручка в России составляет около 0,2% от прогнозированной выручки за финансовый год.

Компания также пожертвует 100 млн иен (23 млн грн) Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform для оказания гуманитарной помощи пострадавшим украинцам.

В свою очередь британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом", пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В частности, на другие проекты переместили десятки сотрудников Shell, работавших на нефтегазовом проекте "Сахалин-2", рассказали источники агентства.

Кроме того, французская компания Danone, ранее отказавшаяся уходить из России, прекратила импорт в страну минеральной воды Evian и растительных напитков Alpro. Компания решила переориентировать свой бизнес в РФ на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание, говорится в сообщении Danone.