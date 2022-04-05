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Auchan прекращает инвестиции и поставки в РФ – "Ашан Украина"

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Прекращение инвестиций и поставок в РФ это только первый шаг, отметили в украинском офисе сети гипермаркетов "Ашан"
Прекращение инвестиций и поставок в РФ – это только первый шаг, отметили в украинском офисе сети гипермаркетов "Ашан"
Фото: EPA

Главный офис сети гипермаркетов "Ашан" (Auchan) "под натиском обращений тысяч сотрудников и десятков писем" принял решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Об этом 5 апреля в Facebook сообщил украинский офис компании.

Отмечается, что с первых дней войны "Ашан Украина" осудила вооруженную агрессию России.

"Мы наконец-то добились от главного офиса, чтобы компания прекратила инвестиции и поставки в РФ. Это только первый шаг, но мы настроены бороться дальше. Победа будет за нами!" – говорится в сообщении.

В частности, после решения главного офиса Auchan относительно сети в РФ:

  • не будут открываться новые магазины;
  • не будут ремонтироваться существующие магазины;
  • не будут поддерживаться IT-технологии и проекты;
  • не будет обновляться ключевое программное обеспечение (кассовое, логистическое, коммерческое);
  • не будут поставляться импортные товары – 90% ассортимента (одежда, обувь, товары для дома, текстиль и так далее).

"Что мы будем иметь в результате? Магазины в России уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплаты налогов, а также к высокой вероятности банкротства, – отметили в компании "Ашан Украина". – А мы в Украине продолжим строить и восстанавливать экономику, оказывать поддержку и помощь украинцам".

https://www.facebook.com/auchan.ua/posts/2833457700295380

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 600 компаний.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. Так, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

В конце марта гендиректор "Ашан" (Auchan) Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, так как "действует в интересах гражданского населения".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать сеть супермаркетов "Ашан", так как компания, отказываясь уходить из РФ, "спонсирует российские зверства в Украине".

Теги: Россия, Украина, налоги, инвестиции, бизнес, агрессия, бойкот, офис, товарооборот, вторжение, банкротство, ремонт, украинцы, война России против Украины, программное обеспечение, работа, Ашан, магазин, одежда, супермаркет
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