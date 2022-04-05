Auchan прекращает инвестиции и поставки в РФ – "Ашан Украина"

Об этом 5 апреля в Facebook сообщил украинский офис компании.
Отмечается, что с первых дней войны "Ашан Украина" осудила вооруженную агрессию России.
"Мы наконец-то добились от главного офиса, чтобы компания прекратила инвестиции и поставки в РФ. Это только первый шаг, но мы настроены бороться дальше. Победа будет за нами!" – говорится в сообщении.
В частности, после решения главного офиса Auchan относительно сети в РФ:
"Что мы будем иметь в результате? Магазины в России уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплаты налогов, а также к высокой вероятности банкротства, – отметили в компании "Ашан Украина". – А мы в Украине продолжим строить и восстанавливать экономику, оказывать поддержку и помощь украинцам".
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 600 компаний.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. Так, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin.
В конце марта гендиректор "Ашан" (Auchan) Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, так как "действует в интересах гражданского населения".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать сеть супермаркетов "Ашан", так как компания, отказываясь уходить из РФ, "спонсирует российские зверства в Украине".