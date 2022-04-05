Auchan прекращает инвестиции и поставки в РФ – "Ашан Украина"

Прекращение инвестиций и поставок в РФ – это только первый шаг, отметили в украинском офисе сети гипермаркетов "Ашан" Фото: EPA

Об этом 5 апреля в Facebook сообщил украинский офис компании.

Отмечается, что с первых дней войны "Ашан Украина" осудила вооруженную агрессию России.

"Мы наконец-то добились от главного офиса, чтобы компания прекратила инвестиции и поставки в РФ. Это только первый шаг, но мы настроены бороться дальше. Победа будет за нами!" – говорится в сообщении.

В частности, после решения главного офиса Auchan относительно сети в РФ:

не будут открываться новые магазины;

не будут ремонтироваться существующие магазины;

не будут поддерживаться IT-технологии и проекты;

не будет обновляться ключевое программное обеспечение (кассовое, логистическое, коммерческое);

не будут поставляться импортные товары – 90% ассортимента (одежда, обувь, товары для дома, текстиль и так далее).

"Что мы будем иметь в результате? Магазины в России уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплаты налогов, а также к высокой вероятности банкротства, – отметили в компании "Ашан Украина". – А мы в Украине продолжим строить и восстанавливать экономику, оказывать поддержку и помощь украинцам".