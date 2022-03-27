Сеть гипермаркетов "Ашан" продолжит работать в России – гендиректор компании

Так Клод ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти с российского рынка.
По словам гендиректора "Ашан", в нынешнее время "бесполезно натравливать людей друг на друга", поэтому сеть магазинов продолжит выполнять свою основную миссию и "кормить население двух стран, выпекать свежий хлеб для украинцев и для россиян, что на данный момент жизненно необходимо".
Комментируя призыв Зеленского к французским компаниям уйти из России, Клод подчеркнул, что уважает президента Украины, но считает его слова о поддержке французскими компаниями войны России в Украине несправедливыми.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли 450 компаний.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть супермаркетов Auchan и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать сеть супермаркетов "Ашан", так как компания, отказываясь уходить из РФ, "спонсирует российские зверства в Украине".