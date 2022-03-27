Сеть гипермаркетов "Ашан" продолжит работать в России – гендиректор компании

Руководство "Ашан" заявило, что продолжит "кормить население двух стран, выпекать свежий хлеб для украинцев и для россиян" Фото: depositphotos.com

Так Клод ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к французским компаниям уйти с российского рынка.

По словам гендиректора "Ашан", в нынешнее время "бесполезно натравливать людей друг на друга", поэтому сеть магазинов продолжит выполнять свою основную миссию и "кормить население двух стран, выпекать свежий хлеб для украинцев и для россиян, что на данный момент жизненно необходимо".

Комментируя призыв Зеленского к французским компаниям уйти из России, Клод подчеркнул, что уважает президента Украины, но считает его слова о поддержке французскими компаниями войны России в Украине несправедливыми.