ГОРДОН
 
 
МИР

Производитель контрацептивов Durex и Contex объявил об уходе из России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владельцы Durex оформляют передачу права собственности на свой российский бизнес
Владельцы Durex оформляют передачу права собственности на свой российский бизнес
Фото: depositphotos.com

Британская компания Reckitt, владеющая брендами Durex и Contex, решила уйти с рынка РФ, в свой российский бизнес передать третьей стороне. Об этом компания сообщила 13 апреля на своем сайте.

"Компания Reckitt начала процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам", – говорится в сообщении.

В России у компании 1300 сотрудников. Reckitt пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить им постоянную работу в новой структуре, и обязалась выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года.

В компании отметили, что решение о передаче бизнеса основана на ранее объявленном решении заморозить капиталовложения, рекламу, спонсорство и продвижение в России. 

Reckitt владеет брендами "Нурофен", "Стрепсилс", "Гевискон", Clearasil, Durex, Contex, Calgon, Vanish, Veet, Evitest, Сillit-Bang, Tiret и другими.

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 600 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, презерватив, лекарства, торговля, рынок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (99871)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (62355)
3
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (56182)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (30040)
5
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (24514)
6
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23760)
7
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (20081)
8
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине" (19631)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS