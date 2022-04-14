Производитель контрацептивов Durex и Contex объявил об уходе из России

"Компания Reckitt начала процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам", – говорится в сообщении.
В России у компании 1300 сотрудников. Reckitt пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить им постоянную работу в новой структуре, и обязалась выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года.
В компании отметили, что решение о передаче бизнеса основана на ранее объявленном решении заморозить капиталовложения, рекламу, спонсорство и продвижение в России.
Reckitt владеет брендами "Нурофен", "Стрепсилс", "Гевискон", Clearasil, Durex, Contex, Calgon, Vanish, Veet, Evitest, Сillit-Bang, Tiret и другими.
С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 600 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.