Производитель контрацептивов Durex и Contex объявил об уходе из России

"Компания Reckitt начала процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам", – говорится в сообщении.

В России у компании 1300 сотрудников. Reckitt пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить им постоянную работу в новой структуре, и обязалась выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года.

В компании отметили, что решение о передаче бизнеса основана на ранее объявленном решении заморозить капиталовложения, рекламу, спонсорство и продвижение в России.

Reckitt владеет брендами "Нурофен", "Стрепсилс", "Гевискон", Clearasil, Durex, Contex, Calgon, Vanish, Veet, Evitest, Сillit-Bang, Tiret и другими.